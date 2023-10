Este es el tiempo que estará suspendido Jorge Pérez en La Rinconada

La reunión número 42 de la temporada en el hipódromo La Rinconada se realizó este domingo 29 de octubre del 2023, sin ninguna dificultad, donde se corrió una nueva edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

Luego de finalizada la octava carrera de la agenda dominical, los jinetes Kervin Briceño, que iba sobre el lomo de Mind the Gap (01), y Ángel Ybarra, que montó a Queen Mother (09), formularon un reclamo en contra del jinete Jorge Pérez, quienes alegaron, que, en los metros iniciales, el látigo les causa un tropiezo a sus ejemplares en los 400 metros finales de la competencia, expresaron textualmente en la resolución emanada.

Por lo que los comisarios de la pista, luego de haber visto y revisado la carrera por video, tomaron la siguiente decisión:

“Los jinetes KERVIN BRICEÑO (MIND THE GAP N° 01) y ANGEL YBARRA (SRTA EMILIANA N° 05), formulan RECLAMO en contra del Jinete, JORGE L PÉREZ (QUEEN MOTHER Nº 09) alegando que en los metros iniciales les causa tropiezos a los ejemplares SRTA EMILIANA N° 05 y al ejemplar MIND THE GAP N° 01 le causa tropiezos en los 400 metros finales. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que en los metros iníciales el ejemplar QUEEN MOTHER Nº 09 se carga hacia adentro, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria a los ejemplares SRTA EMILIANA N° 05 y en los 400 metros finales le causa tropiezos al ejemplar MIND THE GAP N° 01, razón por la cual esta Junta de Comisarios decide DISTANCIAR del PRIMER al TERCER lugar al ejemplar QUEEN MOTHER Nº 09 y SANCIONAR con suspensión por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete JORGE PÉREZ desde el 30/10/2023 hasta el 13/11/2023 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 243 del Reglamento Nacional de Carreras”.

Según el Reglamento Nacional de Carreras del Instituto Nacional de Hipódromos, el artículo 243, proclama que: “La perdida de la línea de carrera, con menos de dos cuerpos de ventaja, con interferencia golpe o foul, en perjuicio de otro u otros ejemplares, con influencia en el resultado de la carrera, a juicio de la Junta de Comisarios, será sancionada con el distanciamiento del ejemplar al lugar inmediatamente siguiente al del o los ejemplares perjudicados, y con suspensión del jinete, hasta por seis semanas”, textualmente.