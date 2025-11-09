El sueño cumplido: Osmil Sequera logra su primera victoria en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 9 de noviembre, se realiza la reunión número 43 del tercer meeting en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 13 carreras, sin la presencia de cotejos selectivos, mientras que el juego del 5y6 Nacional se activa en la octava competencia.

La Rinconada: Entrenador Primera victoria

A la altura de la sexta carrera dominical, fue reservada para el lote de yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

El entrenador Osmil Sequera, firmó dos presentado y uno de ellos fue con su pupilo Namekun (número 2) para la mencionada prueba del ciclo no válido, con la monta del efectivo jockey aprendiz Winder Véliz,que llevó descargo de 3 kilos.

Namekun, se convirtió en el ejemplar ganador, de tiro a tiro aun con el acoso de Waya Waya en los metros finales, pero el conducido por Véliz fue cuando más pudo correr y cruzó al espejo con un tiempo de 82’’3 para el recorrido de 1.300 metros, al mismo tiempo abonó dividendo de Bs. 325,29 a ganador y Bs. 118,93.

El ganador es un hijo de Keep Thinking en Deltana por Zaan, nacido y criado en el Haras Montesano y perteneciente al Stud Giovanni Pantaleón, reapareció al óvalo caraqueño luego de 112 días sin correr y precisamente se estrenaba en la cuadra del trainer Sequera.

Con esta victoria Namekun suma cinco victorias para 28 presentaciones.

Para el entrenador Osmil Sequera es su primer triunfo como entrenador profesional de la temporada 2025 en el óvalo de Coche por lo que en entrevista para el canal de Youtube INH Televisión comentó: “Primeramente agradecido con Dios, con el Superintendente Antonio Álvarez por darme la oportunidad. Son años trabajando con los ejemplares con todo el corazón y aquí están los resultados”.

Mientras tanto el señor Giovanni Pantaleón, propietario del Stud que lleva su nombre ofreció sus impresiones sobre la victoria de Namekun: “Somos hípicos de vieja data y es la mayor satisfacción que un hípico pueda tener en algún momento un caballo de carreras y me siento muy contento de ser propietario y ganador al mismo tiempo”.