Conoce los ejercicios de Olivier, el hermano completo del campeón Flightline

El campeón Flightline, que desempeña su primera temporada como semental, tiene un hermano completo en entrenamiento y se trata de Olivier, un potro de tres años criado por el Summer Wind Equine LLC, que se alista para su carrera de estreno con ejercicios en el hipódromo de Oaklawn Park.

Olivier (Flightline en Feathered), cuyo pelaje es gris, ejercitó el 26 de noviembre en Oaklawn Park, 600 metros en 39.0, mientras que su briseo más reciente data del sábado 2 de diciembre y fue de 800 metros en 49.4. Fue el trabajo número 45 de 137 que se realizaron ese día. Antes de ser trasladado a ese hipódromo, estuvo en el Winstar Training Center y el mejor tiempo que allí marcó fue el de 37.3 en 600 metros el 25 de octubre.

El ejemplar salió a subasta en las ventas de Fasig-Tipton de Saratoga en el 2021 y no fue vendido. Sin embargo, ha llamado la atención no tanto por los ejercicios previos sino precisamente por su linaje. Todavía no hay información sobre su carrera de estreno ni tampoco cual será el entrenador responsable a su cargo.