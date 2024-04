Conoce los 20 propietarios de los ejemplares que disputarán el Kentucky Derby N°150

Indiscutiblemente una de las aspiraciones mayores para cualquier hípico que realice inversiones para adquirir purasangres de carrera, es que alguna vez, alguno de ellos pueda estar presente en la mítica carrera de las rosas, el Kentucky Derby, primera de la Triple Corona Norteamericana, clasificar al evento, ya es un logro y una emoción enorme para cualquier propietario.

En este año 2024, hay 16 de los 20 ejemplares que estarán en el partidor de Churchill Downs cuyos propietarios asisten por primera vez a la legendaria carrera de las rosas. Aqui se detallan en orden alfabético por el nombre de su ejemplar, los propietarios de cada uno de los 20 participantes clasificados y convocados al evento llamado por muchos a nivel mundial como: "Los dos minutos más emocionantes del deporte."

Catalytic. Propietarios: Tami Bobo, Julie Davies and George Isaacs. Este será el segundo Derby de Tami Bobo, ya que era propietaria de Simplification, que terminó cuarto en 2022. Bobo,comenzó su carrera con caballos cuarto de milla antes de pasar a los purasangres: Davies busca su primera carrera de Grado como propietaria. Isaacs había ganado poco menos de $67,000 como propietario al comenzar este año. En dos salidas en 2024, Catalytic ganó $192,825 gracias a un par de segundos puestos.

Catching Freedom. Propietarios: Albaugh Family Stables. Albaugh, multimillonario, hizo su fortuna después de fundar Albaugh LLC, una empresa de pesticidas y fertilizantes. Albaugh, un ávido coleccionista de automóviles, tiene una de las mayores variedades de convertibles Chevrolet clásicos del país.

Domestic Product. Propietario Klaravich Stables (Seth Klarman) Klarman es multimillonario con un capital de 1.300 millones de dólares al 27 de abril, según Forbes. Es fanático de los Boston Red Sox y propietario minoritario del equipo.

Dornoch. Propietarios: West Paces Racing (Larry Connolly), R.A. Hill Stable (Raymond Hill), Belmar Racing and Breeding (Vito Cucci), Two Eight Racing (Jayson Werth) and Pine Racing Stables (Mark Pine). West Paces Racing con una participación del 33%, según The Buckhead Paper, WPR es el propietario mayoritario de Dornoch.

Hill es el único miembro del quinteto de propietarios que anteriormente ha tenido un caballo en el Derby; en 2019, Vekoma, que ocupó el puesto 12, mientras que Tax ocupó el puesto 14. Por su parte, los Cucci dirigieron su restaurante familiar, del que finalmente se hizo cargo Vito. Después de la universidad, Vito se mudó a Italia para estudiar con Luigi Bugialli, un renombrado chef.

Jason Werth jugó 15 temporadas en la MLB antes de retirarse en 2018, se involucró en las carreras hace tres años. Los caballos de Werth corren bajo el nombre de Two Eight Racing, que era su número de camiseta en las ligas mayores. Por último Pine Racing Stables posee una participación del 10% en Dornoch..

Encino. Propietario: Godolphin (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum). Goldolphin, el establo dirigido por Sheikh Mohammed (gobernante de Dubai y político de alto rango en los Emiratos Árabes Unidos), es el propietario con mayores ganancias en América del Norte en 2024, con casi 3,6 millones de dólares en lo que va del año. Este será el intento número 13 del Godolphin de ganar el Derby; su mejor resultado fue un tercero por Essential Quality en 2021. Godolphin todavía está buscando su primera victoria en una carrera de la Triple Corona.

Endlessly. Propietarios Amerman Racing (Jerry and Joan Amerman). John Amerman es ex director ejecutivo de la empresa de juguetes Mattel. Es el padre de Jerry Amerman. Juntos, el dúo de padre e hijo fundaron Amerman Racing hace más de 25 años. No han ganado el Derby pero poseen 18 victorias en carreras de Grado 1.

Fierceness. Repole Stable. Magnate de las bebidas energizantes, el mejor resultado de Mike Repole en el Derby fue un quinto de Mo Donegal en 2022, ocupa el cuarto lugar entre los propietarios norteamericanos en ganancias de 2024 (más de $1,5 millones), se encuentra anualmente entre los establos más exitosos del país.

Forever Young. Susumu Fujita. El propietario Fujita hará su primera aparición en el Derby y su primera salida como propietario en un evento con sede en Norteamérica. Fundó Cyber Agent, que, según BloodHorse, ofrece "servicios de publicidad en Internet y servicios de medios, incluidos Internet, televisión y juegos para teléfonos inteligentes".

Grand Mo The First. Granpollo Stable. Granpollo, que hará su debut en el Derby este año, no tiene victorias en carreras de Grado como grupo propietario. Geofroy es un empresario con sede en el área de Florida.

Honor Marie: Ribble Farms (Alan Ribble), Michael Eiserman, Earl Silver, Kenneth Fishbein y Dave Fishbein. Según BloodHorse, Ribble Farms es el propietario mayoritario del grupo, y "Eiserman, Silver y los Fishbeins compraron un porcentaje después de que" Honor Marie ganara en prueba clásica. Este es el primer Kentucky Derby para las cinco partes del grupo propietario.

Just A Touch. Qatar Racing (Sheikh Fahad Al Thani), Resolute Racing y Marc Detampel. John Stewart, fundador y socio director de MiddleGround Capital, es propietario de Resolute Racing. Originario de Chicago, Detampel trabaja para Felix Global, una empresa de consultoría de recursos humanos. Este año marca la primera aparición en el Derby para las tres partes del grupo propietario.

Just Steel. BC Stables (John Bellinger and Brian Coelho). Este será el primer Derby para Bellinger y Coelho, quienes fundaron juntos BC Stables. Coelho es presidente y director ejecutivo de Central Valley Meat Company, con sede en Hanford, California. Según Thoroughbred Daily News, Bellinger y su esposa "poseen varias empresas, la mayor de las cuales es un laboratorio que prueba productos alimenticios".

Mystik Dan. Lance Gasaway, 4 G Racing (Brent Gasaway) y Daniel Hamby. Los tres propietarios de Mystik Dan tienen su sede en Arkansas. Y los tres están por primera vez en el Derby como propietarios. Lance Gasaway es parte del Salón de la Fama del atletismo de la Universidad de Arkansas en Monticello después de una carrera estelar como receptor abierto, atrapando 113 pases para 1,605 yardas y 12 touchdowns. Brent Gasaway dirige 4G Racing con su esposa, Sharilyn. Y Mystik Dan recibe su nombre del padre de Hamby. El nombre del padre de Hamby es Dan y su primer negocio fue la venta de Mystik Tape.

Resilience. Emily Bushnell y Rich Waldman. Bushnell es el director ejecutivo de Endeavor Therapeutic, además de instructor de equitación terapéutica y mentor. Originario de Louisville, Waldman comenzó su carrera en Fasig-Tipton en 1973 y se convirtió en gerente general en 1981. Se desempeñó como gerente comercial de Airdrie Stud de 1981 a 1984 y fue consultor y gerente de Overbrook desde 1986 hasta 2009.

Sierra Leone. Mrs. John Magnier, Michael Tabor, Derrick Smith, Westerberg, Brook Smith y Peter Brant. Tabor ha estado en el Derby 20 veces, ganando con Thunder Gulch en 1995. Magnier ha estado en 13 ocasiones. Derrick Smith tiene 11 apariciones. Brant figura sin victorias en tres intentos en la guía de medios del Derby, pero poseía una parte del ganador del Derby de 1984, Swale. Westerberg ha tenido un ejemplar en el Derby. Brook Smith es el único miembro de la asociación que hace su debut en el Derby.

Society Man. West Paces Racing, Danny Gargan y GMP Stables. Originario de Louisville, Gargan es hijo del jockey del mismo nombre; su padre ganó el Kentucky Oaks de 1973 a bordo de Bag of Tunes. El joven Gargan fue una vez agente de jockey y ex asistente del entrenador Salón de la Fama Nick Zito antes de decidir convertirse él mismo en entrenador. Esta será la primera aparición de Gargan en el Kentucky Derby como propietario.

Stronghold. Eric y Sharon Waller. Los Waller ingresaron a la industria como criadores y propietarios a mediados de la década de 1990. Pero este año es la primera vez que tienen un caballo en el Derby de Kentucky. Y llega en medio de su parte de dolor. A los Wallers les han muerto dos yeguas al dar a luz, incluida la madre de Stronghold, Spectator.

T O Password. Tomoya Ozasa. Esta será la primera aparición en el Derby de Ozasa; todos sus caballos de carreras llevan "T O" como parte de su nombre, un guiño a sus iniciales. Los caballos de Ozasa han ganado más de la mitad (9 de 16; 56,3%) de sus salidas en la Emirates Racing Authority, que es el organismo rector de las carreras de caballos en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Track Phantom. L and N Racing (Lee Levinson), Clark Brewster, Jerry Caroom y Breeze Easy (Mike Hall). America's Best Racing señala que L y N Racing es "una asociación de cuatro partes compuesta por el abogado de Tulsa, Oklahoma, Lee Levinson; sus hijos Andy y Michael; y el amigo de la familia y fiscal Don Nelson". L y N tuvieron una aparición previa en el Derby, obteniendo el segundo lugar en 2017 con Lookin at Lee.

Brewster, quien también se desempeñó como abogado de Bob Baffert, tiene larga trayectoria como propietario, pero aún está compitiendo por su primera victoria en carreras de grado. Caroom también busca su primera victoria en niveles graduados, pero ha ganado más de 100 carreras desde 2000, Hall es ahora el único propietario de Breeze Easy después de que su copropietario, Sam Ross, muriera en 2022. Breeze Easy tiene múltiples victorias en clásicos de Grado 2 y 3, pero ningún triunfo de Grado 1..

West Saratoga. Harry Verucci. Compró a West Saratoga en la venta de yearlings de Keeneland de septiembre de 2022 por solo $11,000. "No estoy buscando un caballo para el Derby de Kentucky", dijo Veruchi a BloodHorse. "Estoy buscando un caballo con el que pueda divertirme, ganar algo de dinero y tal vez ganar una carrera de apuestas pequeñas en algún lugar. Sólo quiero divertirme."