Así quedaron los resultados de las carreras de Valencia 28-10-2023

La tarde de este sábado 28 de octubre, se desarrolló la reunión 21 en el Hipódromo Nacional de Valencia, donde se disfrutó de las ocho competencias. La carrera más importante de la jornada fue el Clásico Arturo Michelena cuya ganadora fue la yegua Pintada, conducida por Jaime "Pocho" Lugo, presentada por Yondel Calderón para los colores del Stud Mamá Adela, registró tiempo total de 119.4 para los 1.800 metros.

Los jinetes más destacados fueron: Idelwis Aguilar y Fernando José García con 2 victorias cada uno. Idelwis Aguilar consiguió el triunfo con Mr. Oli en la primera prueba y conquistó la quinta válida del 5y6 con Maverick, mientras que Fernando García ganó en la cuarta válida con Vencejo Real y con Loor Nerio llevó al recinto de ganadores en la sexta válida.

En cambio, Yondel Calderón fue el entrenador más destacado con 5 lauros con sus presentados: Mr. Oli en la primera del programa, Pintada en el Clásico Arturo Michelena, Work Time en la primera válida del 5y6, Vencejo Real en la cuarta válida y Loor Nerio la sexta válida.

Asimismo, el monto récord sellado del juego de las mayorías valenciano fue de Bs. 1.416.732.

Estos fueron los resultados de la jornada sabatina:

PRIMERA CARRERA - 1.100 METROS - TPO 70.1

Pos Ejemplar - Nro Peso Jinete Div 1 Mr. Oli(6) 50 Idelwis Aguilar 41,10 2 Unstoppable(8) 50 A.Leal - 3 Tour de France(5) 50 E.Guedez - 4 Caribbean Thunder(9) 50 J.C.Arguello - 5 General Soldier(2) 50 Y.León -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 41,10. Placés: 33,34 y 23,69. Exacta: 181,21. Trifecta: 449,66. Superfecta: 326,38.

SEGUNDA CARRERA - 1.800 METROS - TPO 119.4

CLÁSICO ARTURO MICHELENA

Pos Ejemplar - Nro Peso Jinete Div 1 Pintada(3) 54 Jaime Lugo 137,74 2 Braganza(7) 53 F.Quevedo - 3 Queen of South(2) 55 J.Moreno - 4 Flecha Montón(5) 56 Os.Martínez - 5 Mariecurie(6) 54 Y.León -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 137,74. Placés: 30,24 y 167,71. Exacta: 3.286,38 - No hubo ni Trifecta ni Superfecta.

PRIMERA VÁLIDA - 1300 METROS - TPO 81.2

Pos Ejemplar - Nro Peso Jinete Div 1 Work Time(10) 53 Omar Guedez 49,79 2 Lloydmcclendon(3) 55 Os.Martínez - 3 American White(1) 53 Ale.Briceño - 4 Caribbean Gold(9) 54 J.Lugo Jr. - 5 El Gran Juan(5) 52 Y.León -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 49,79. Placés: 47,74 y 139,83. Exacta: 321,64. Trifecta: 539,31. Superfecta: 236,72

SEGUNDA VÁLIDA - 1.300 METROS - TPO 83.1

Pos Ejemplar - Nro Peso Jinete Div 1 Rinascente(1) 53 Francisco Quevedo 180,86 2 Diosa Queen(4) 57 J.Moncada - 3 One Win Today(7) 55 O.Martínez - 4 The Rib(3) 50 Y.León - 5 Estrella Morena(2) 50 J.Moreno -

Entrenador: José Di Lascio Flores. Ganador: 180,86. Placés: 85,88 y 31,24. Exacta: 422,50. Trifecta: 727,03. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 922,22. Pool de 4: 5.980,26. No hubo Doble Perfecta

TERCERA VÁLIDA - 1.400 METROS - TPO 88.4

Pos Ejemplar - Nro Peso Jinete Div 1 King Jesús(4) 53 Omer Martínez 249,83 2 Azzam(3) 50 J.Moncada - 3 My Junior Mate(5) 54 J.Lugo - 4 Big Tito(8) 53 M.Ibarra - 5 High Heat(1) 54 J.C.Arguello -

Entrenador: Alejandro Ortíz. Ganador: 249,83. Placés: 22,00 y 57,62. Exacta: 882,50. Trifecta: 1.363,02. No hubo Superfecta.

CUARTA VÁLIDA - 1.300 METROS - TPO 82

Pos Ejemplar - Nro Peso Jinete Div 1 Vencejo Real(8) 53 Fernando José García 25,19 2 Rey Cotua(5) 52 E.Guedez - 3 Del Capi(2) 50.5 J.C.Arguello - 4 The Isaac(1) 53 H.J.Marín - 5 The Braves(3) 51.5 Ale.Briceño -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 25,19. Placés: 22,00 y 25,98. Exacta: 63,97. Trifecta: 57,80. Superfecta: 116,25.

QUINTA VÁLIDA CARRERA - 1.300 METROS - TPO 83.2

Pos Ejemplar - Nro Peso Jinete Div 1 Maverick(8) 50 Idelwis Aguilar 247,14 2 Dark Phoenix(5) 50 E.Guedez - 3 Caribbean Wonder(3) 53 Os.Martínez - 4 Miranda Queen(1) 51 J.Moncada - 5 Alondramichelle(9) 53 O.Martínez -

Entrenador: Wilfredo Fernández. Ganador: 247,14. Placés: 28,50 y 34,29. No hubo Exacta. Trifecta: 869,91. No hubo Superfecta.

SEXTA VÁLIDA - 1.100 METROS - TPO 69.4

Pos Ejemplar - Nro Peso Jinete Div 1 Loor Nerio(12) 53 Fernando José García 28,93 2 El Titiaro(2) 54 J.Lugo Jr. - 3 Mr. Williams(3) 50 I Aguilar - 4 Papá Junior(1) 53.5 M.Ibarra - 5 White One(8) 50 E.Guedez -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 28,93. Placés: 34,91 y 27,47. Exacta: 238,10. No hubo Trifecta in Superfecta. Triple Apuesta: 773,79. Súper Pool de 4: 37.533,28. No hubo Doble Perfecta. 5y6 con 6: 4 boletos que pagan Bs. 191.259,09 c/u. 161 boletos con 5 a Bs. 1.231,94 c/u. No hubo Loto Hípico. Retirado el 9.