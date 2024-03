Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 21-03-2024

Avanzamos en la interesante semana hípica en el Championship Meet del Hipódromo Gulfstream Park con nueve competencias que ofrece el principal circuito hípico de Florida a la afición este jueves 21 de marzo de 2024. En la tarde están programadas tres carreras sobre la pista de grama o césped, y seis más a disputarse sobre la pista sintética o tapeta.

El evento con mayor premiación del jueves en Gulfstream Park es la novena y última en el orden, un Allowance Optional Claiming con $92.000 por repartir, sobre pista de grama en distancia de 1500 metros, para ejemplares de 4 y más años. La jornada tiene un promedio de 7,66 inscritos por carrera y la partida de la primera prueba está pautada para la 1:10 pm.

El jockey líder del Championship Meet Irad Ortiz Jr., no cumplirá compromisos desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de marzo por una suspensión de tres días. Dentro del programa hípico de este jueves, se ha incluido el popular y multitudinario juego del Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six y que dará inicio en la cuarta competencia, pautada para las 2:40 pm.

Aquí detallamos nuestros ejemplares seleccionados para las seis carreras válidas al Rainbow Six, que a la vez funcionan como selección para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 4. Shopingatbloomies. Es la velocidad, repite Gaffalione y está de riguroso turno en el grupo. 7 Battling Bubbles. Se viene acercando, va bien montada puede obener su primer lauro. Línea Doble.

Quinta Carrera. 7. Sogno di Campione. Anda mejor y viene de gran actuación el chileno. 5. Wicked Finn. Regresa de corto paro, se enfrentó a grupos de mayor clasificación. 1. Mehlek. Lo hace muy bien con la monta de José Luis Ortiz.

Sexta Carrera. 4. Admiral Hopper. Se entendió con Gaffalione y es la velocidad de la carrera. Nos agrada como el Best Bet para este jueves 21 de marzo en Gulfstream Park.

Séptima Carrera. 4. Sweet Miss. Con Junior Alvarado será temible al final. 3. Devil At Midnight. Viene de dos buenas actuaciones con Bridgmohan como jockey. 8. Mywifeknowsitall. Buen debut con Jaramillo que si lo dejan se escapa.

Octava Carrera. 3. Alybaer. Gaffalione por tecera vez, difícil de derrotar. 4. Wicked Mercury. Lo ha hecho muy bien en Gulfstream Park, indescartable. 7 Okay Fine. Le corre a José Luis Ortiz.

Novena Carrera. 5. Stat. Se pone duro y porfiado en punta 4. J P Hellish. Veterano y batallador tanto el jockey como el ejemplar. 8. Determinedly. Se ha medido a lotes de alto calibre y la yunta es de primera.

En resumen esta es nuestra combinación recomendada para el jueves 21 de marzo en Gulfstream Park:

4a) 4-7

5a) 1-5-7

6a) 4

7a) 3-4-8

8a) 3-4-7

9a) 4-5-8