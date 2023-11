¡Tendrá que esperar! Esta joya del Real Madrid recae de su lesión y deberá esperar para debutar

Arda Güler es expectativa absoluta para la afición del Real Madrid, que quiere verlo debutar y comprobar si es cierto que el nivel que mostró en el Fenerbahçe puede reditarlo en la "Casa Blanca". Sin embargo, este momento deberá esperar un tiempo más, debido a que el jugador recayó de la lesión que aquejaba y seguirá siendo baja.

La información la confirmó su entrenador, Carlo Ancelotti, quien acabó con el debate sobre por qué el turco no había visto minutos en el duelo en Champions League contra el Braga: "Desafortunadamente ha pasado esto antes del partido contra el Braga. No parecía nada, pero le sigue molestando estos días".

El italiano admitió que, pese a no ser tan graves las molestias, Güler no la está pasando bien con esta situación por su deseo de debutar oficialmente con los merengues: "No es una cosa seria. El jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar y aportar. Es un paso atrás, pero tenemos todo el parón para recuperarlo mejor".

No son nuevas las molestias

La joven promesa turca deslumbró al mundo con su nivel en el Fenerbahçe, en el que dejó destellos de ser un jugador de clase mundial y llamó la atención de equipos como Madrid y Barcelona. Ahora bien, esto no fue lo único que vivió en su paso por Turquía, porque también registró lesiones.

En DT italiano tiró por esta vía a la hora de explicar la situación que atraviesa Güler con las molestias físicas: "La primera lesión fue una rotura de menisco que ya tuvo el año pasado. Fue operado y como muchas veces pasa, te cambia la postura con la otra pierna y puede pasar que en la recuperación puedas tener problemas musculares.

Con esta confirmación en la enfermería merengue, el Madrid sigue padeciendo de los problemas recientes, en el que también destaca Kepa, que tuvo que salir del once titular contra Braga por su lesión en el músculo aductor largo del muslo derecho.