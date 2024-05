¿Siguiente a Mbappé? En Francia apuntan a una relación rota entre Dembélé y Luis Enrique

Las ligas en Europa están bajando el telón paso a paso. Con ello, la acción doméstica tendrá un parón y el abanico se abre para el mercado de fichajes. Y con ello, también se inicia la oleada de rumores de traspasos y refuerzos.

En París no son la excepción. Más si cabe, después de la anunciada salida de Kylian Mbappé del cuadro del PSG. Una que algunos aprovechan para poner sobre la mesa nuevas posibilidades.

Sobre esto, se habló recientemente en el entorno parisino. Incluso, el periodista David Riolo de RMC Sports, apuntó a una posible salida. Se trataría de, nada más y nada menos, que de Ousmane Dembélé.

¿Hay relación rota entre Dembélé y Luis Enrique?

El comunicador aprovechó la ausencia del delantero en el juego ante Metz. Uno que finalizó 0-2 a favor de los parisinos y que marcó el cierre de la Ligue 1. Ante eso, expresó que la decisión se había producido porque el técnico no contaba con Dembouz para lo que viene.

Sin embargo, desde España desmienten esta aseveración. Incluso, el diario Sport dice que el atacante: "será el eje sobre el que girará el proyecto del técnico asturiano".

Además, se agarraron de la explicación del propio Luis Enrique sobre la ausencia de esos jugadores. Unos a los que 'Lucho' les dio el día libre y aprovecharon de viajar a Cannes.

"Los seis jugadores que descansaron tienen total libertad para hacer lo que quieran. Para ir donde quieran, para descansar, para desconectar. Si están en Cannes, Asturias o donde sea, eso no me interesa. No es un problema", dijo el estratetega.

Una declaraciones que zanjaron cualquier polémica que se pudo suscitar sobre el tema. Así como alejan cualquier posibilidad, ahora, de que Dembélé se sume a la lista de bajas, como Mbappé.