¿Se metió con su mujer? La dura revelación de Filipe Luis sobre la pareja de Ángel Di María (+Video)

El mundo del fútbol tiene muchas veces más que estrategia táctica y los dibujos de los entrenadores. Por momentos, hay personajes que utilizan la 'viveza' para sacar provecho de cualquier situación y ganarle la partida a su rival, caso de Filipe Luis, quien confesó haberse valido del nombre de la esposa de Ángel Di María (Jorgelina Cardoso) para anularlo en un clásico entre el Real Madrid y Atlético de Madrid.

El lateral, que anunció su retirada de los gramados luego de culminar la acción en el Brasileirao con el Flamengo, contó que este compromiso contra el argentino se valió de unas indicaciones de Sergio 'Kun', compañero del 'Fideo' en la selección Argentina, para sacarlo de quicio.

"Voy a abrir mi corazón acerca del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo que me arrepiento mucho de haber hecho, y me gustaría volver en el tiempo y no hacerlo de nuevo, fue contra Ángel Di María", inició expresando el exjugador, al tiempo que detalló su intervención contra el delantero merengue: "Llegué al Atlético de Madrid e íbamos a jugar contra el Real Madrid . El Kun Agüero me dijo: 'Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera oportunidad, háblale de su mujer'".

"Y llegué a Di María y le dije: 'Tu esposa no se qué'. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer... Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo una buena actuación", admitió el brasileño.

Con todo y la alevosía de Filipe en aquel compromiso en noviembre de 2010, el duelo se lo terminó llevando al saco de las estadisticas el Real Madrid, con marcador de 2-0, y tantos de Ricardo Carvalho y Mesut Özil.