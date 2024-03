¿Robaron a Argentina? Árbitro reconoció error que pudo darle a Messi su primera Copa América (+Video)

El 2 de julio de 2019 quedó marcado en el fútbol argentino como un antes y un después. En aquella oportunidad la Argentina de Lionel Messi enfrentó en semifinales de la Copa América a su eterno rival, Brasil, y cayeron con marcador de 2-0. Sin embargo, aunque no podemos asegurar que el desenlace iba a ser otro por dos acciones, aquel duelo protagonizó algunas jugadas que pudieron cambiar el curso del juego a favor de la albiceleste y así lo reconoció el árbitro de aquella jornada.

El ecuatoriano Roddy Zambrano fue el juez principal de aquel cotejo y quien ahora reconoció dos errores que sentenciaron a Argentina en este certamen. Las acciones particulares se dieron con dos entradas que el plantel albiceleste señaló como claros penales, el primero con una falta de Dani Alves sobre Sergio Agüero, al borde del área, y el segundo después de un codazo de Arthur sobre Nicolás Otamendi, tras un córner.

Cinco años después, Zambrano, en una charla con el canal de YouTube Federación Postera, expresó que para él esos lances eran merecedores de la sentencia, sin embargo, en el momento continuó el curso del partido por no ser advertido por el VAR. "Fue penal, y yo no lo vi en la cancha. Y el VAR obviamente no me llamó. Entonces, en ese sentido, me dijeron puedes continuar y continuamos, como un juego normal", dijo el colegiado.

¿Robaron a la Argentina de Messi?

“Si lo hubiera visto, lógico que lo cobraba. Si yo veía esa jugada, yo sancionaba tiro penal. Lo sancionaba”, añadió Zambrano, en justificación de su accionar en aquella semifinal, que le sirvió para ser alejado un tiempo de los grandes escenarios.

Al tiempo que complementó con esta aseveración: "Esa fue la jugada más trascendental y, obviamente, como Messi sabemos lo que es... Una palabra de él suena en todo el mundo. Hilaron por lo más fino, que fue el arbitraje. Y bueno, me sacaron. Ahora mira lo que es lindo del fútbol. Ahora tengo revancha y regreso como VAR".

¿Qué le dijo Messi ese día?

En las imágenes de ese día se pudo ver a un Lionel muy molesto con al árbitro y profiriéndole algunas frases, que Zambrano reveló en la conversación con Federación Postera: "Me dijo que las pequeñas las cobraba en contra porque Brasil era local, y todo eso. Pero nunca me insultó ni me faltó el respeto. Son cosas que se hablan dentro de la cancha, pero nunca fue grosero conmigo, ni nunca me insultó ni nada de eso".

Finalmente, Argentina quedó tercera en ese certamen, luego de ganarle 2-1 a Chile, mientras Brasil se coronó ante Perú como el campeón (3-1). Sin embargo, esta edición fue gasolina para la albiceleste de Lionel Scaloni, que después pudo ganar la Copa América de 2021, la Finalissima ante Italia (que veía de ganar la Eurocopa) y el Mundial de Qatar en 2022.