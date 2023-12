¿Preocupados por Luis Díaz? Primer diagnóstico de la lesión del colombiano de Liverpool (+Video)

Liverpool y Arsenal protagonizaron un duelo clave en la fecha 18 de la Premier League, en las aspiraciones de ambos por hacerse el amo y señor del liderato del torneo. Las escuadras terminaron el compromiso con empate 1-1, pero en la acera de Jurgen Klopp quedó la preocupación sobre la gravedad de la lesión que contrajo el colombiano Luis Díaz en el partido.

El delantero salió del encuentro, luego de un choque de rodillas con Bukayo Saka en el minuto 64' y tras permanecer mucho tiempo en el gramado, con notables muestras de dolor. Terminado el juego, Klopp detalló parte de lo sabía sobre el jugador.

“Lucho me dijo que sentía un ‘dolorcito’, los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se supo y jugamos en tres días y nunca se supo lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”, expresó el estratega.

Pese a la poca información que se agregó sobre la afectación que pueda tener el colombiano, el técnico se mostró optimista de que la recuperación sea pronta y pueda sumarlo en los planes más cercanos de su conjunto: “Espero que no (tenga lesión). Tiene dolor, fue rodilla con rodilla y en ese momento quisimos cambiar a dos jugadores y luego Lucho cayó”.

Liverpool ya tiene la cabeza puesta en el siguiente duelo en el calendario y tiene poco tiempo para descansar, este compromiso tiene fijado que tenga acción este martes 26 de diciembre contra su similar del Burnley. Ahora mismo, marchan segundos en la Premier League empatados en puntos con el Aston Villa (39), detrás del Arsenal que tiene 40 unidades.