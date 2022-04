Salomón Rondón, un revulsivo desde el banquillo para Frank Lampard

Samuel Aldrey | @SamuelAldrey

Durante largos periodos del partido de ayer, parecía que el Everton simplemente no iba a conseguirlo contra el Leicester hasta la aparición de Salomón Rondón junto a Richardlison.

El equipo salió muy lento, cedió la iniciativa al Leicester y pasó gran parte del segundo periodo luchando por reunir la calidad necesaria para recuperarse. Ocasión tras ocasión se esfumaron. Los centros fueron desviados. Los pases se perdían.

Durante 90 minutos, fue uno de esos días, en que nada parece salir y que no se puede permitir en medio de la lucha por el descenso.

Pero a veces, la esperanza se encuentra en los lugares más insospechados, como está comprobando el entrenador Frank Lampard. Si bien la identidad del goleador del Everton, Richarlison, no fue ninguna sorpresa, los artífices de su gol del empate sí lo fueron. El centro de Dele Alli y el toque involuntario de Salomón Rondón allanaron el camino para una obra de salvación tardía que llevó a Goodison al delirio y al Everton a cuatro puntos de distancia del Burnley en el último puesto de descenso.

El gol tardío del miércoles por la noche, sobre todo por la forma en que se marcó, fue una especie de reivindicación para dos suplentes que apenas han dejado huella en la temporada hasta la fecha, y también para su entrenador, que por fin encontró la forma de volver a un partido que, en un momento dado, parecía perdido.

José Salómon Rondón, 32 años, tuvo una pequeña redención con esa asistencia para Richardlison que bien puede valer un ascenso en un equipo sin jugadores determinantes esta temporada.

En la prensa inglesa tanto de Merseyside como de Inglaterra, en general, se reclama una mayor participación del delantero venezolano en el once de Frank Lampard.

Aunque, lo de ayer ha sido una constante durante esta temporada para Salomón. Recluido en el oscurantismo del banquillo desde la llegada de Lampard y la salida de Rafael Benítez, el venezolano ha salido en cada momento con vehemencia. Una característica que la prensa pide a todos los jugadores.

No será el más goleador, no será el mejor técnicamente, pero la afición pide jugadores con convicción dentro del césped de Goodison Park para lograr la permanencia.

Loved the fight from Rondon when he came on tonight, he may be shite but could tell he proper wanted that tonight and made a difference too. Fair play to Dele Alli too, thought he helped change the game and looked up for it. Mykolenko had a good game too.