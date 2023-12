¡No olvidan! Este compañero de Gary Medel también se acordó de Soteldo tras el descenso del Santos (+Video)

El 10 del Santos de Brasil, Yeferson Soteldo, está viviendo horas de pesar, luego del descenso de su equipo por primera vez a la segunda división de Brasil. Para algunos, como los hinchas de este club es una tragedia, así lo reflejaron las imágenes de llanto en el estadio Estadio Urbano Caldeira de la afición santista, pero para otros fue la excusa principal para sacarse una espinita guardada contra el venezolano.

Los dardos siguen viniendo desde el Vasco Da Gama. El primero en viralizarse -acordándose del criollo- fue el chileno Gary Medel con su: "Que se suba a la pelota ahora", pero en las flechas también estaba el delantero Pablo Vegetti, como uno de los que no olvida la famosa "Soteldinha", jugada que hiciera Soteldo en octubre de este año, en el minuto 55' de aquel encuentro entre ambos clubes y que dejó una postal del 'Manzanita' encima de la esférica, después de ir ganando con marcador de 1-3.

Pues sí, después del desquebradero que significó la caída del Santos a la B, Veggeti también apuntó con dirección al venezolano, en el post-partido de la victoria de su equipo ante el Bragantino: "Yo sé lo dije a Soteldo el día del partido. Yo entiendo un caño, una gambeta, una bicicleta, entiendo todo. Yo creo que no se saca ventaja pisando la pelota. Creo que fue una falta de respeto a nosotros y se lo dije".

Así también, el argentino recordó el contexto de aquel incidente y sacó pecho de la salvación de su conjunto en la primera división: "Obviamente uno no le desea el mal a nadie, pero hay que respetar. Me pareció de más porque nosotros también sufríamos la pelea del descenso. Hay que respetar al rival. Nosotros siempre fuimos respetuosos, entonces también merecemos respeto. Y lo que hizo él en ese momento no gustó. Hay que respetar porque las vueltas del fútbol son muy grandes y hoy Vasco se queda en la Serie A".

Gary vs Soteldo

Así y todo, ya no hay nada que hacer para el Santos, quien -después de la derrota 1-2 a manos del Fortaleza y de 111 años de historia en primera- tendrá que pisar una división inusual para un club de su impronta, en la que se vistieron referentes como Pelé y Neymar. Sin embargo, Soteldo tiene un recital ante Gary Medel, que ensalzó el duelo entre ambos.

Esta batalla tuvo lugar en Maturín el 17 de octubre de 2023 en las eliminatoria sudamericanas al Mundial 2026. En esa ocasión Soteldo sacó a pasear en distintas oportunidades al 'Pitbull', quien ese día fue el que tuvo el desquebradero contra el criollo y salió en las imágenes de los goles venezolanos en ese partido, que finalmente terminó llevándose la Vinotinto, con la actuación excelsa de 'Soteldinho', con un gol y dos jugadas electrizantes que llevaron ese mismo destino.