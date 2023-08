Este es el nuevo trofeo que busca Lionel Messi

Luego de ganar su primer título en territorio norteamericano, el club rosa enfrenta un nuevo reto, conseguir el pase a la Final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup, comúnmente conocida como la U.S. Open Cup, torneo organizado por la Federación de Futbol de los Estado Unidos (US Soccer) donde participan todos los clubes de primera división junto con categorías inferiores de la MLS.

El club del ingles David Beckham vive un gran momento desde la llegada del argentino, 7 victorias consecutivas -2 en penales-, además de un funcionamiento colectivo y entendimiento de juego de la mano del entrenador Gerardo Tata Martino. El pasado fin de semana se impusieron ante Nashville en penales para alzarse con el trofeo de la Leagues Cup.

Cincinnati por su parte llega como el conjunto mas en forma de la MLS, lideres de la conferencia este con 51 puntos, con un récord de 15 victorias, 6 empates y 3 derrotas; sin embargo, cayeron eliminados en penales en los 16vos de final de la Leagues Cup ante Nashville, quien a la postre sería el finalista del torneo.

Presencia asegurada

El “Tata” confirmo en rueda de prensa posterior a la Leagues Cup que cuenta con Messi para el partido, se prevé que parta en el XI inicial, “en algún momento tiene que parar para recuperarse, pero está claro que el miércoles no será ese día”, aseguraba Martino.

Se espera que Inter Miami repita la alineación que utilizo el día sábado ante Nashville por la Leagues Cup: Callender; Yedlin, Krivtsov, Miller, Alba; Arroyo, Busquets, Cremaschi; Messi, Josef Martínez y Taylor.