Los hermanos olvidados del fútbol, aquellos que, a pesar de seguir una carrera profesional, viven a la sombra de la inmensa fama de sus parientes más célebres. Este fenómeno subraya la delgada línea entre la élite y las categorías menos mediáticas, donde la calidad y el esfuerzo están presentes, pero el foco se enfoca en un solo apellido.

Trayectorias comparadas

La disparidad en las carreras de estos hermanos es un reflejo de cómo factores como la suerte, el timing, y la diferencia en el talento o la posición en el campo, pueden moldear destinos diametralmente opuestos.

-Los hermanos Maguire: El contraste es notable entre Harry Maguire, defensor central y figura del Manchester United y la Selección de Inglaterra, y su hermano Laurence Maguire. Mientras Harry ha batido récords como defensor goleador en Inglaterra y juega en la Premier League y la Champions League, Laurence ha desarrollado su carrera principalmente en categorías inferiores de Inglaterra, acumulando más de 200 partidos en ligas como la League Two o superiores, lejos del brillo de la máxima división.

-Los porteros Becker: La historia de Alisson Becker y Muriel Becker es particular, pues ambos son porteros. Alisson, figura del Liverpool, ha ganado la Champions League y la Premier League, consolidándose como uno de los mejores porteros del mundo, con más de 70 partidos con la Selección de Brasil. Muriel, por su parte, tuvo una trayectoria profesional respetable en Brasil, jugando para equipos como el Internacional de Porto Alegre y actualmente en clubes de ligas inferiores brasileñas, como el Clube Náutico Capibaribe, sumando más de 370 partidos en su carrera.

-Los Centrocampistas Kroos: Toni Kroos es el epítome del éxito en el mediocampo, con múltiples títulos de Champions League y LaLiga con el Real Madrid, y una trayectoria de 114 partidos con Alemania. Su hermano, Felix Kroos, tuvo una sólida carrera, principalmente en la Segunda División alemana ( Bundesliga) y la Tercera (Liga), con 80 apariciones en la Bundesliga antes de su retiro en 2021. La diferencia muestra la exigencia de la élite absoluta a la que Toni pertenece.

-Los delanteros Aubameyang: Pierre-Emerick Aubameyang ha sido una estrella mundial en clubes como Borussia Dortmund, Arsenal y Barcelona, siendo máximo goleador de la Bundesliga y la UEFA Europa League, además de ser una figura clave para Gabón. Su hermano, William-Fils Aubameyang, tuvo una carrera más discreta, desarrollándose en divisiones inferiores de Francia y Bélgica, con mucha menos relevancia a nivel internacional y profesional.

La vida del "hermano olvidado" no es sinónimo de fracaso. Se trata de carreras profesionales respetables y llenas de esfuerzo, pero que simplemente no lograron el mismo nivel de gloria, visibilidad e ingresos que el familiar que conquistó el fútbol de élite. Detrás de cada estrella, a menudo hay un hermano que compartió el mismo sueño y el mismo apellido.

