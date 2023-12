¡Lo volvió a hacer! José Mourinho 'expuso' a este jugador y luego le pidió perdón (+Video)

José Mourinho ha sido un entrenador peculiar desde que saltó a la palestra pública y no lo vamos a descubrir ahora. Hoy no sorprende cuando protagoniza acciones polémicas, esta vez se llevó los reflectores, en la reciente fecha en la Serie A con derrota 2-0 ante el Bologna, por haber sacado del campo a Renato Sanches; instante después que él mismo autorizara su ingreso al partido.

El mediocampista portugués entró al compromiso por Leonardo Spinazzola a falta de iniciar el segundo tiempo, con su equipo perdiendo parcialmente 1-0 y con la idea de darle movilidad a la zona media de 'La Loba', pero lo que nadie se esperaba es que, tan solo 18 minutos después, Mou decidiera 'exponerlo' y sacarlo de la cancha.

La misma secuencia de las imágenes mostraron a un Renato en principio confundido por el cambio y luego bastante cabizbajo, mientras abandonaba el campo por uno de los costados directamente a los banquillos, con notables gestos de incrédulidad ante la decisión del técnico.

Las disculpas del Mourinho

El volante luso llegaba a este duelo contra el Bologna en una dinámica de regreso a las canchas, después de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas desde septiembre y tras ver acción este jueves 14 de diciembre en Europa League -desde el minuto 61- en la victoria contra el Sheriff 3-0. Después de lo ocurrido en la reciente fecha, el DT se disculpó con el mediocampista, al tiempo que se justificó en la decisión por el poco ritmo que mostró Sanches.

"Le puse y le quité pocos minutos después, es algo que solo hice tres o cuatro veces en mí carrera. No ha sido fácil ni para él, ni para mí. Le pido perdón. Tiene miedo por sus lesiones, trabaja a una intensidad muy baja, había dado señales positivas contra el Sheriff, pero entendí que no ha dado todavía el salto. La última vez que hice esto fue con Matic al Chelsea, pero por razones distintas. No podía dejar al equipo con un jugador con un ritmo tan bajo. Tuve que decidir así y lo siento mucho", dijo Mourinho en el post partido.