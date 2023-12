¡Menosprecio total! José Mourinho dice sus candidatos a ganar la Premier League 2023-2024 (+Video)

José Mourinho durante toda su carrera como entrenador, ha dejado muchas frases y declaraciones que, sin dudas, quedarán guardadas en la memoria de todos los aficionados de este deporte.

Ahora bien, el pasado domingo 17 de diciembre, el actual técnico de la Roma, fue invitado al programa "The Obi One Podcast", el cual está dirigido por el ex futbolista nigeriano, John Obi Mikel, quien en su etapa como jugador profesional coincidió con el estratega portugués en el Chelsea.

En dicho podcast, Mourinho como se podía prever no escondió sus pensamientos sobre varios temas, como su salida del Tottenham a dos días de disputar una final o sus éxitos con el conjunto "Blue"; sin embargo, uno de los presentadores le preguntó cuáles eran sus principales candidatos a quedarse con la Premier League esta temporada y la respuesta que le dio sorprendió a todos, "El Manchester City tiene un 51% de posibilidades de ganarla y el Liverpool un 49%... ¿Y el Arsenal? Nah...".

Cabe destacar, que el combinado "Gunners" la campaña anterior se quedó a las puertas de levantar el campeonato liguero, tras mostrar un rendimiento bastante irregular en los últimos partidos; mientras que, en la actual están en el primer lugar de la tabla de clasificación con un total de 39 puntos en 17 partidos disputados, por lo que, el menosprecio del entrenador de 60 años, podría ser una motivación extra para el Arsenal de conseguir su décimo cuarta Premier de su historia.