Mira el polémico mensaje de José Mourinho para el Tottenham

José Mourinho es uno de los entrenadores más populares a nivel mundial, reconocido por su gran rendimiento en importantes clubes, entre ellos el Tottenham Hotspur, una pasantía por la oncena que más allá de los resultados, aparentemente no fue la mejor a nivel comunicativo, para el estratega luso.

"The Special One" estuvo con este club desde el 2019 y todo iba bien hasta la 2020-2021, temporada en la cual los ingleses no registraban los mejores números y por ende, la directiva decidió desistir de Mou, quien recientemente comentó sobre esa situación.

"El Tottenham era un club con una sala de trofeos vacía, entonces me despiden dos días antes de una final y yo dije, ¡bueno, vamos!", expresó José en una entrevista con "The Obi One Podcast", sobre su salida de los Spurs, antes de disputar la final de la Copa de la Liga.

El portugués ha dirigido a un total de nueve oncenas y en seis de ellas conquistó algún título, una lista en la cual no se encuentra el conjunto del Tottenham, lo que confirma que la pasantía con esta escuadra no fue la mejor en la trayectoria del pintoresco "Special One".