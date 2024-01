Lionel Messi: ¿Cuál es el único premio de la FIFA que no ha ganado el argentino?

Lionel Messi se hizo del premio The Best, en la distinción como 'Mejor jugador masculino' de la FIFA, que se celebró en el auditorio Eventim Apollo de Londres. Merecida o no su escogencia, es obligado revisar qué galardón se le ha hecho esquivo al argentino en su extraordinaria trayectoria.

Ganador del Balón de Oro, Botas de Oro, de casi todos los torneos donde ha jugado; como Mundial, Champions League, ligas, etcétera, Messi aún no ha logrado agregar a su palmarés: el Premio Puskas, otorgado al mejor gol de una temporada.

Y sorprende, porque la carrera del albiceleste está repleta de excelsos goles que engalanaron las retinas de la afición futbolera. Eso sí, el campeón del mundo ha tenido a tiro esta distinción hasta por siete oportunidades, sin conseguir posicionar sus anotaciones en el primer puesto.

En 2015, Messi dibujó, quizá, el gol que más cerca pudo estar de llevarse el sitial de honor y fue, aquel recordado en la final de la Copa del Rey, contra el Athetic Bilbao, donde dejó regados en el camino hasta a cuatro rivales.

Su nominación más reciente se dio en 2019, vistiendo aún los colores del FC Barcelona, cuando enmarcó en La Liga una linda vaselina desde fuera del área, mientras enfrentaba al Betis. El gol fue tan superlativo, que la misma afición presente en el Benito Villamarín se puso de pie ante el jugador y lo aplaudió por la acción.