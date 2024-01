Jero Freixas y su sorpresiva defensa a Messi por críticas ante su victoria en el The Best (+Video)

La gala de los premios The Best, que se celebró en el auditorio Eventim Apollo de Londres, sigue dando de qué hablar, después que se coronará a Lionel Messi con la distinción del 'Mejor jugador masculino' de la FIFA. Ante eso, la reacción ha sido mucha, sobre todo, de quienes crítican esta decisión y no encuentran razones para que el argentino se hiciera con el galardón. Mientras tanto, hay otros que han salido a una férrea defensa del campeón del mundo.

Uno de ellos es el famoso creador de contenido, Jero Freixas, muy conocido en Venezuela porque estuvo en noviembre visitando el país para ver -en el estadio Monumental de Maturín- el duelo de La Vinotinto contra Ecuador, por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Freixas compartió un video, en su cuenta en la red social Instagram, en el que expuso sus argumentos en defensa de su compatriota: "Me lo imagino a Messi en su casa escuchando: 'Y el ganador es Messi', y no me lo imagino festejando".

"Me lo imagino diciendo: 'uh, qué quilombo se va a armar, ¿para qué me votan, colegas? ¡No me consideren más el mejor del mundo, por favor! Que se me arma un quilombo'", siguió expresando el creador de contenido.

Responsables del resultado

En la votación, que le dio al delantero de la albiceleste su tercer The Best, hubo de aquello que suelen llamar: 'La consecuencia de la democracia'. Y es que fue clave el apartado en el que decidían los capitanes de selecciones.

En este grupo, el argentino obtuvo la mayoría de los votos, así como de parte de la afición futbolera, mientras que Erling Haaland (segundo en la lista) consiguió mejores resultados en la escogencia de entrenadores nacionales y periodistas.

"¿Por qué se la agarran con Messi? ¿Qué culpa tiene Messi de ganar este premio? Les pregunto a los que están enojados, ¿Con quién están enojados? ¿Con Messi? ¿Con Lewandowski? ¿Con Modric? Enójense con sus padres, amigos, por haberlos traído al mundo justo cuando vivió Messi", siguió expresando Freixas, en clara alusión a que esos futbolistas le dieron su voto al albiceleste.