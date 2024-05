Miguel Layún lanza dura crítica hacia el fútbol mexicano (+Declaraciones)

Miguel Layún se retiró del fútbol profesional a finales del año 2023, luego de haber sido pieza importante para el décimo cuarto título del América en el torneo Apertura de la Liga MX. Aunque ya no es jugador activo, sus declaraciones siguen estando a la orden del día, pues ha enunciado varias palabras que han causado revuelo dentro de los aficionados del balompié azteca.

Miguel Layún criticó lo lamentable que es la formación de los futbolistas mexicanos

El exjugador de los canarios fue entrevistado por el diario Récord esta semana y dejó saber algo que quizás era un secreto a voces entre los futbolistas y muchos hinchas de la Liga MX.

"Nadie se ha preocupado por formar a los jugadores de una manera distinta. Pasé por Italia, Inglaterra, Portugal y España, lo que vi de cómo preparan a los jóvenes de ser profesionales, es una diferencia brutal con lo que se hace en México", criticó Layún.

De igual manera, continuó: "Yo crecí sin saberme perfilar, me tuve que aprender a perfilar en Italia. Llegué en Italia y me hacían entrenar cosas básicas que me daba hasta vergüenza como jugador profesional tener que aprenderlas en esa instancia de mi carrera".

En su trayectoria en el fútbol profesional, el lateral de 35 años tuvo una extensa presencia en Europa, militando en clubes como Atalanta, Watford, FC Porto, Sevilla y Villarreal.