Liga MX: Rayados presenta oficialmente a Anthony Martial como su fichaje estrella (+Foto)

Anthony Martial fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey este viernes 19 de septiembre. El evento contó con la presencia del presidente del club, José Antonio Noriega, y el director deportivo, Héctor Lara. Durante la presentación, Martial mostró entusiasmo y mencionó que su llegada a Monterrey fue una decisión sencilla gracias al prestigio del club y las buenas referencias que tiene sobre el fútbol mexicano. Con 29 años y proveniente del AEK Atenas de Grecia, el delantero vestirá el número 9 con Rayados.

La presentación generó gran expectativa entre la afición y la directiva, quienes ven en Martial un jugador con la capacidad para reforzar el ataque del equipo. El francés expresó su disposición para debutar pronto, incluso en el próximo partido contra América.

Aunque reconoció el cansancio por el jetlag, señaló que mantuvo su nivel físico entrenando durante el viaje. Martial se mostró abierto para jugar tanto de centro delantero como por las bandas, buscando adaptarse rápido al ritmo e intensidad de la Liga MX.

Cómo fue la presentación de Anthony Martial en Rayados de Monterrey

La presentación oficial tuvo momentos llamativos, incluyendo detalles curiosos como que durante el acto se activó una alerta sísmica, causando un pequeño susto que Martial tomó con calma y sentido del humor.

El delantero francés respondió con buen ánimo a las preguntas de los medios que destacó su compromiso y profesionalismo para integrarse rápidamente al equipo. Además, comentó que la adaptación al cambio horario y la llegada a una nueva cultura futbolística es parte del desafío que está dispuesto a afrontar.

La directiva de Rayados reiteró que Martial es uno de los fichajes más importantes de la temporada. Aseguraron que su incorporación será clave para mantener el nivel competitivo del plantel y buscar los títulos que exige la afición y la historia del club. El cuerpo técnico, por su parte, mostró confianza en que el francés pueda aportar goles y asistencias, además de su experiencia en Europa.