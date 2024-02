Xavi habla sobre el juego del Barcelona ante el Napoli (+Video)

El Barcelona no pudo pasar del empate 1-1 ante el Napoli en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, disputado en el estadio San Paolo. El equipo azulgrana se adelantó en el marcador con un gol de Lewandowski en el minuto 60, pero el conjunto italiano igualó la contienda con un tanto de Osimhen en el 75.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró insatisfecho con el resultado y aseguró que su equipo mereció más. En rueda de prensa, el entrenador catalán afirmó que el Barcelona dominó el partido de principio a fin, pero un error en defensa les costó el empate.

"Hemos defendido muy bien y en posesiones largas. Merecíamos más. No hemos sabido calmar el partido en el 0-1. No han aparecido los futbolistas. Me ha faltado el momento de tener la pelota y jugar en campo contrario. Ese es nuestro modelo", dijo Xavi.

El exjugador del Barcelona también elogió el trabajo de Lewandowski y Pedri, quienes han sido los más destacados del equipo en las últimas semanas. "Lewandowski y Pedri han dado un paso al frente desde que dije que me iba en junio. El equipo está mucho más unido desde entonces", señaló.

Xavi confía en que el Barcelona pueda remontar la eliminatoria en el partido de vuelta, que se jugará en el Camp Nou el próximo 6 de marzo. "Ellos solo han tenido el gol y poco más. No hemos sido efectivos. Se ha competido muy bien y hemos jugado muy bien al fútbol, pero deberíamos haber ganado", concluyó.