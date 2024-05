UCL: ¡Peligro en Real Madrid! Bellingham enciende las alarmas

Jude Bellingham salta al césped del Santiago Bernabéu por la vuelta de las semis de la Champions contra el Bayern de Múnich infiltrado por culpa de unas molestias.

Según informó la Cope, el centrocampista tuvo que abandonar la residencia del primer equipo del Real Madrid en Valdebebas para ser trasladado a de la capital española y que le fuese inyectada una infiltración en una de sus rodillas.

Aun no se tiene conocimiento del por qué de las molestias de la estrella del conjunto merengue, pero desde que tuvo un problema en uno de sus hombros a mitad de temporada, Bellingham ha venido sufriendo físicamente esta lesión y por una en el tobillo.

El ex del Borussia Dortmund no ha querido dejar de ser parte del once inicial de Carlo Ancelotti y por eso se ha sometido a una infiltración. El internacional ingles ha sumado cuatro goles e igual número de asistencias en nueve encuentros en la competición europea.

El ex capitán del Real Madrid, Manolo Sanchís, quitó importancia al hecho de que Bellingham juegue con una infiltración. "está indicada cuando hay dolor, cuando tienes una molestia que no te deja jugar normal. No tiene ninguna contraindicación". Aseguro el español.

Importante para Ancelotti

Para el director técnico del Real Madrid el jugador inglés es parte fundamental del ataque ya que el mediocampista por LaLiga suma 18 tantos y cuatro asistencias en 26 encuentros. Desde su llegada al conjunto merengue Ancelotti cambió su sistema táctico de un 4-3-3 a un 4-4-2.

El italiano modificó la alineación que le venia dando resultados para darle mucha más preponderancia al inglés al momento de atacar y debido a esto Vinicius Jr y Rodygo dejaron de estar pegados a las bandas para atacar más por el centro del campo.