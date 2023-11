UCL: Dani Carvajal arremete contra el calendario del Real Madrid en la previa de Champions

El lateral del Real Madrid, Dani Carvajal, compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Nápoles y aprovechó la ocasión para analizar la actualidad del equipo blanco.

En cuanto a su propio rendimiento, Carvajal se mostró satisfecho: "Respecto a las estadísticas ofensivas todo está saliendo de cara para mí y estoy aportando al equipo. En cuanto a confianza, me encuentro muy bien. Estoy al 100%, concentrado ante un gran rival como es el Nápoles y poder hacer frente a Kvaratskhelia. Vamos a por el objetivo de ser primeros de grupo".

Sin embargo, el jugador madrileño también quiso hablar sobre el problema del calendario: "Es algo complejo. Somos muchos los jugadores que no estamos de acuerdo de que haya tantos partidos... en muchos casos intrascendentes. Luego siempre dicen 'pues si quieren jugar menos, que se bajen el sueldo'. Nosotros nunca hemos dicho que no nos lo bajaríamos. No se puede exprimir al jugador y los partidos bajan de calidad".

Carvajal considera que el calendario es demasiado exigente y que está provocando un aumento de las lesiones: "El calendario es exigente para un jugador de élite que juega en los principales equipos de Europa y es internacional. Con el Mundial de Clubes no vamos a tener prácticamente verano por el Mundial, la Eurocopa y las Supercopas. Estoy de acuerdo con el míster en que hay demasiados partidos. No es casualidad que haya tantas lesiones. Es complicado estar al 100% cada tres días. Los jugadores tenemos la potestad de hacer algo, pero es complicado ponerse de acuerdo por la complejidad de este tema. Todo esto pasa por tener un calendario tan exigente".

Carvajal también se refirió a su relación con Carlo Ancelotti: "Cuando empecé era un desconocido para él y caí un poco de pie con él. Con Zizou es con quien más tiempo he pasado. No para de reinventarse, preparar los partidos. Por mí que estuviera todos los años que él y el club quieran. Hay pocos entrenadores que puedan hacerlo mejor que Carlo en el Real Madrid".

El lateral madridista también habló sobre la oportunidad que tienen los jóvenes jugadores de tener minutos: "No es bueno que tengamos tantas bajas y lesiones. Cuando hay lesionados se abren oportunidades para otros compañeros que no tienen minutos. Ellos tienen que estar preparados para este momento. Puede que esos jugadores que no son habituales entren en una dinámica de grupo y espero que nos ayuden a estar más cerca del objetivo".

Por último, el jugador madrileño se mostró satisfecho con el rendimiento del guardameta Andriy Lunin: "Es un profesional como la copa de un pino. Es un chico bastante introvertido, pero quiero felicitarle porque siempre ha estado a la altura, nos ha ayudado muchísimo. Todas las veces que ha jugado lo ha hecho muy bien. Quien juegue ya es decisión del míster".