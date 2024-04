UCL: ¡Apercibidos! Estos jugadores podrían perderse el partido de vuelta entre Barcelona y PSG

El FC Barcelona regresa a los cuartos de final de la Champions League cuatro años después con un duelo vibrante ante el PSG. El encuentro de ida, que se disputará este miércoles 10 de abril en el Parque de los Príncipes, estará marcado por la rivalidad reciente entre ambos equipos y por la presencia de siete jugadores azulgranas apercibidos de sanción, y cuatro del PSG.

Los de Xavi Hernández deberán extremar la precaución en un ambiente hostil. La afición parisina ha preparado una bienvenida poco amigable al Barça, y los jugadores apercibidos -Araujo, Sergi Roberto, Christensen, De Jong, Joao Félix, Lamine Yamal y Ferran Torres- deberán mantener la concentración para evitar ver la tarjeta amarilla y perderse el partido de vuelta en Montjuic.

El PSG, por su parte, tiene menos jugadores en riesgo de sanción. Lucas Hernández, Skriniar, Ugarte y Dembélé son los apercibidos, mientras que Achraf Hakimi será el único sancionado para el partido de ida.

Es importante recordar que las tarjetas amarillas se acumulan hasta las semifinales. Si un jugador apercibido no ve la tercera tarjeta en la ida, pero sí en la vuelta, no estará sancionado para la Final Four.

La presencia de siete apercibidos en el Barça preocupa a Xavi Hernández. "Hay que tener cuidado", advirtió el técnico en la rueda de prensa previa al partido. "Es importante no perder jugadores para la vuelta".

Los jugadores apercibidos son importantes en el esquema de Xavi. Araujo, De Jong y Christensen son titulares indiscutibles, mientras que Sergi Roberto, Lamine Yamal, Joao Félix y Ferran Torres son jugadores que pueden tener minutos importantes en la eliminatoria. Por parte del cuadro parisino, solamente Ousmane Dembélé es un titular inamovible para Luis Enrique.

Tanto el Barça como el PSG deberán jugar con inteligencia en París. Los culés no solo tendrán que superar el ambiente hostil y la calidad del PSG, sino también controlar las emociones para evitar que los apercibidos condicionen el partido de vuelta.