UCL: ¡Alerta Real Madrid! Estos jugadores podrían perderse el partido de vuelta si son amonestados

El Santiago Bernabéu se prepara para una noche mágica de Champions League con el duelo entre el Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola. El recuerdo de la eliminación de la temporada pasada aún está presente, pero también la remontada épica de hace dos años que llevó al Real Madrid a la decimocuarta.

Este martes, los de Ancelotti tienen la oportunidad de volver a imponerse a los de Guardiola y dar un paso importante hacia la decimoquinta. El técnico catalán ya ha reconocido que "ganar dos veces al Real Madrid en Champions es prácticamente imposible".

El Real Madrid llega con más de una semana de descanso tras su último partido de LaLiga, mientras que el Manchester City ha tenido un calendario más apretado. Además, el técnico del City, Pep Guardiola, no ha visto con buenos ojos el liderato del Real Madrid en la competición nacional.

Cinco jugadores apercibidos: un factor a tener en cuenta

El árbitro francés François Letexier tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el terreno de juego. Sus decisiones podrían ser cruciales para el devenir del partido, ya que hay cinco jugadores apercibidos: cuatro del Real Madrid y uno del Manchester City.

Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Vinicius Jr. se encuentran en la cuerda floja y podrían perderse el partido de vuelta en el Etihad Stadium.

Rúben Dias, el único jugador apercibido del City

Guardiola no quiere "tarjetas a propósito"

En la rueda de prensa previa al partido, Guardiola se ha mostrado contrario a la idea de buscar tarjetas amarillas a propósito: "Nunca en 14 años de entrenador he ido a mis jugadores a decirles que hagan esto porque tiene una tarjeta o deja de tenerla".

La verdad es que el Manchester City no contará con el principal nombre capaz de reducir las habilidades de Vinicius, Kyle Walker. El inglés no podrá estar presente en el Santiago Bernabéu por lesión y Guardiola tendrá que rearmar la defensa. "El mejor jugador para controlar a Vinícius es Walker, pero no lo tenemos", dijo el DT en la conferencia previa al partido. Por esto mismo, para el City no estaría nada mal que el astro brasileño sea amonestado.

El partido de ida de cuartos de final entre el Real Madrid y el Manchester City promete ser un duelo apasionante. Ambos equipos tienen hambre de victoria y la presencia de cinco jugadores apercibidos añade un extra de tensión al encuentro.