Upamecano, el defensa de moda en Alemania que reforzará al Bayern en verano

El central francés Dayot Upamecano, todavía en la disciplina del RB Leipzig y que pasará al Bayern Múnich la próxima temporada, es el central de moda en Alemania y su fichaje estaba en la mira de varios grandes de Europa.



Upamecano -su nombre de pila completo es Dayotchanchulle pero rara vez se utiliza- tiene 22 años, llegó al Leipzig en 2017, procedente del Red Bull Salzaburgo y se convirtió casi de forma inmediata en uno de los mejores defensas de la Bundesliga.



Con 1,85 metros de estatura y 83 kilos de peso es un jugador fuerte que tiene una buena cuota en los duelos individuales por el balón, va bien por alto y, además, sabe salir jugando con la pelota en los pies para iniciar desde atrás el juego ofensivo de su equipo.



En 2018 Upamecano estuvo entre los candidatos al trofeo Golden Boy (emjro jugador joven), lo que muestra la atención que ha generado por lo menos desde su llegada a Alemania.



Su rendimiento en el Leipzig lo ha llevado a debutar ya en la selección francesa absoluta, con la que ha jugado dos partidos y ha marcado un gol. Antes había pasado prácticamente por todas las categorías inferiores.



Ya a comienzos de la temporada parecía claro que Upamecano dejaría el Leipzig, donde su contrato tenía una cláusula de rescisión que, según cifras oficiosas, ascendía a 42,5 millones de euros.



"La pelota no estaba en nuestro campo", admitió el entrenador del Leipzig, Julian Nagelsmann, cuando se conoció el traspaso.



La idea de que el francés estaba camino de convertirse en uno de los mejores centrales de Europa traspasó las fronteras alemanas. La lucha por hacerse con sus servicios quedó reducida al Liverpool, el Chelsea y el Bayern y al final el jugador se decidió por el club bávaro.



Algunos medios alemanes sostienen que en esa decisión hubo dos factores claves. El primer lugar, el contacto directo que tuvo con él el entrenador del Bayern, Hansi Flick.



El segundo factor habría sido la llamada "conexión francesa" en el Bayern, con Benjamin Pavard, Lucas Hernández, Corentin Tolisso y Kingsley Coman que sin duda le facilitaría a Upamecano la adaptación al Bayern.



El Bayern estaba buscando el fichaje de un central ante la inminente salida de David Alaba y el futuro indeciso de Jerome Boateng, que todavía no es claro si renovará o no.



Upamecano es derecho, por lo que lo normal sería que jugará en la posición de Boateng y no es la posición de Alaba que en la próxima temporada podría ser cubierta por Lucas Hernández, que actualmente alterna la posición de lateral izquierdo con el banquillo.EFE