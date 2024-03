Las impresiones de Fernando 'Bocha' Batista previo a amistoso contra Italia (+ Video)

Este jueves, Venezuela verá acción en una nueva fecha FIFA al enfrentar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, a la selección nacional de Italia en lo que será su primer amistoso de la ventana de selecciones.

Fernando 'Bocha' Batista considera esto como una clave "para seguir afianzando ideas" y algo necesario para el combinado vinotinto: "Es un rival de nivel y es lo que queríamos nosotros para saber uno como entrenador dónde está parado".

"Es algo muy bueno volver a encontrarnos con el grupo y volver a tener competencia después de la última fecha de eliminatorias en noviembre", manifiesta el estratega venezolano.

El seleccionador oriundo de Argentina, además, responde a las declaraciones de Luciano Spalletti, estratega nacional italiano, sobre la posibilidad de un juego agresivo por parte de Venezuela. Batista niega que el estilo de juego de la Vinotinto sea así: "Con todo el respeto que le tengo a Spalletti, si miramos los juegos de la selección, nos damos cuenta de que no somos un equipo agresivo".

De igual forma, destaca el trabajo de los jugadores jóvenes que hicieron vida en el Torneo Preolímpico celebrado en el país, al igual que destaca a Jon Aramburu y a Kervin 'Tuti' Andrade como futbolistas que han trabajado previamente con él en categorías juveniles y de quienes espera un buen rendimiento con la selección mayor.

Con respecto a sus aspiraciones en la Copa América, el seleccionador vinotinto afirma que "todo entrenador tiene el mismo objetivo, que es llegar lo más lejos posible". Sobre las eliminatorias mundialistas que se reanudarán después del certamen continental, establece que las seis fechas que vienen consistirán en "una eliminatoria nueva".

Dos jugadores que brillan por su ausencia en la nómina son Yeferson Soteldo y Alejandro Marqués. El primero se encuentra recuperándose de una lesión, por lo que 'Bocha' expresa que se le va a extrañar: "Es un jugador importante para nuestra estructura, pero tenemos a varios futbolistas de nivel para reemplazarlo". También añade que debería estar de vuelta con Gremio de Porto Alegre en diez o quince días.

Sobre Marqués, en cambio, afirma lo siguiente: "Está en un bien nivel, sigue en nuestro radar. Eso no significa que no pueda volver, como el caso de Jhon Murillo, que no estuvo antes. Hoy no le toca estar por un tema futbolístico. No hay ningún problema con él".