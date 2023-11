La Vinotinto: Estos fueron los últimos goleadores de Venezuela frente a Perú

Todo esta listo para el partido entre Perú y Venezuela en Lima, los incas reciben a unos criollos que van por una victoria de visita que podría dejar muy mal las opciones de la albirroja para recuperarse en su objetivo de obtener en cupo para el próximo mundial de 2026. La Vinotinto no pudo marcar gol en su última visita a tierras peruanas.

El conjunto venezolano tiene 7 años que no suma un punto frente a la selección de la franja roja, a pesar de que Venezuela ha logrado marcar frente a ellos desde entonces. La misión de Fernando Batista y los suyos no es sencilla, la Vinotinto nunca ha ganado en territorio peruano, no obstante, si ha conseguido puntuar de visita en las Eliminatorias recientes.

Darwin Machís fue el último jugador criollo que celebró un gol frente a la albirroja, el exmineros marcó en la derrota más reciente de Venezuela a manos de Perú (como local). En los últimos diez años solo dos jugadores distintos han marcado frente a Perú por parte de Venezuela, aparte de Machís, se trata de Rómulo Otero y Mikel Villanueva; por increíble que parezca, los dos jugadores marcaron contra la selección inca en juegos consecutivos (de local y visitante), aquellos duelos terminaron en empates con marcador de 2-2.

El primer y último gol de Salomón Rondón contra Perú fue hace más de 10 años, cuando por un partido de Eliminatorias jugado en Venezuela los locales lograron imponerse con marcador de 3-2, desde entonces el "Gladiador" no ha podido perforar las redes. De la actual convocatoria solo Rómulo Otero sabe lo que es marcar más de un gol frente a los andinos.