La Vinotinto: ¡Alerta en la selección! Estos jugadores podrían perderse el encuentro ante Perú (+Detalles)

El próximo jueves 16 de noviembre comenzará una nueva doble fecha FIFA para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Las 10 selecciones que conforman la confederación de la CONMEBOL disputarán sus dos últimos encuentros del año en el premundial.

La Vinotinto, bajo el mando de Fernando “Bocha” Batista, buscará prolongar su gran comienzo en las Eliminatorias, luego de que en las primeras cuatro jornadas la Vinotinto consiguiera siete puntos, ubicándola en la cuarta posición de la tabla.

El pasado lunes 6 de noviembre, el Bocha Batista, junto con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), anunció la lista de 27 jugadores que defenderán la elástica Vinotinto para los encuentros ante Ecuador en el Estadio Monumental de Maturín el próximo 16 de noviembre, y contra su similar de Perú el próximo 21 de noviembre en Estadio Nacional del Perú.

Asimismo, el estratega argentino no quiso cambiar la fórmula de las pasadas convocatorias, puesto que no hay ni una sola novedad dentro de la lista de convocados. Sin embargo, Batista alistó a un jugador menos que la convocatoria pasada en la que la selección venezolana se midió ante Brasil y Chile, por la tercera y cuarta fecha respectivamente. Ese jugador se trata de Josef Martínez, quien recientemente se encuentra como agente libre tras no haber prolongado su contrato con “las Garzas”.

Jugadores apercibidos en la Selección absoluta

Batista parece haber encontrado el once inicial titular de gala para el resto de las jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas. A su vez, son pocos los jugadores que no han disputado ni un solo minuto en las primeras cuatro jornadas del premundial.

De esta manera, son seis los jugadores de la selección absoluta de Venezuela que están apercibidos previo al encuentro frente a la selección de Ecuador en el Estadio Monumental de Maturín: Alexander González, Miguel Navarro, Samuel Sosa, Yangel Herrera, Tomás Rincón, José “Brujo” Martínez.

Alexander González y Yangel Herrara son los únicos dos jugadores en esta lista que han sido titulares en cada uno de los cuatro enfrentamientos en el arranque de las Eliminatorias. Sin embargo, Tomás Rincón, Brujo Martínez, Samuel Sosa y Miguel Navarro, han sido parte fundamental de la Vinotinto en el arranque del premundial, puesto que cada uno de estos jugadores ha visto minutos en más de dos encuentros.

El estratega de la selección nacional priorizará cada uno de sus jugadores para los próximos dos encuentros, puesto que una tarjeta amarilla ante Ecuador significa la imposibilidad de disputar el encuentro ante Perú.