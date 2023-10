Eliminatorias: Alexander González ilusionado por el encuentro ante Chile (+Declaraciones)

La Vinotinto se encuentra preparando los últimos detalles para el enfrentamiento ante Chile por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Ambas delegaciones serán las encargadas de abrir la cuarta jornada del premundial, puesto que el Estadio Monumental de Maturín escuche el silbatazo inicial del colegiado a las 17:00 hora de Venezuela.

Los dirigidos por Fernando “Bocha” Batista recibirán al combinado andino tras conseguir un resultado histórico en la pasada fecha del premundial. La Vinotinto visitó la Arena Pantanal de Cuiabá, Brasil, y consiguió un empate 1-1 tras un agónico gol de Eduard bello al minuto 85’ del segundo tiempo. De esta manera, buscarán aprovechar la localía para mantener el gran nivel mostrado en las primeras tres fechas del premundial.

Uno que buscará mantener el gran nivel es Alexander González, el lateral derecho del Caracas FC quien ha sido uno de los jugadores más constantes en las tres primeras jornadas para la Selección Venezolana de Fútbol. Asimismo, el oriundo del estado Aragua asistió a una rueda de prensa previo al inicio del duelo ante Chile en la que emitió sus sensaciones de las tres primeras fechas Eliminatorias.

Declaración de Alexander González

El lateral derecho del combinado capitalino comenzó hablando sobre el próximo rival de la cuarta fecha Eliminatoria. “Entendemos que tienen una serie de jugadores con una experiencia importante, pero más allá de eso nosotros somos Venezuela y tenemos un compromiso con nuestro país", mencionó Alexander González.

De igual manera, aseguró que su gran nivel actualmente con la selección se debe en gran parte al cálido recibimiento que tuvo en el Caracas Fútbol Club a inicio de temporada. "No hubiese sido posible el momento que estoy viviendo si el Caracas no me hubiese abierto las puertas, es un juego colectivo. Cuando ves los videos y tienes rivales importantes y ves 4 o 5 venezolanos ayudándote es un orgullo, no personal, sino grupal”.

"No jugamos tenis, jugamos fútbol (...). Disfruto mi momento, pero se lo debo a mis compañeros", culminó Alexander González en la rueda de prensa previo al encuentro entre Venezuela y Chile por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.