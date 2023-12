¿Dónde y a qué hora juega la Vinotinto contra Colombia este domingo 10 de diciembre?

La selección venezolana de fútbol ha regalado muchas emociones a los fanáticos desde que comenzaron las Eliminatorias Sudamericanas el pasado mes de septiembre, una racha de partidos que se extendió hasta noviembre, pero no han pasado todavía un mes y ya la Vinotinto está de regreso, está para enfrentar a Colombia en un amistoso.

Ambas selecciones confirmaron su participación el duelo no oficial hace varias semanas, pero como no se trata de una fecha FIFA ninguna de las dos selecciones podrá contar con sus mejores futbolistas, sobretodo los que hacen vida en Europa, pues no tienen autorización para unirse a sus respectivas selecciones.

Venezuela irá con un equipo sub-23, mientras que Colombia va en su mayoría con jugadores de la Liga Colombiana. Ambos equipos contarán con algunos jugadores de la MLS debido a que el partido será en el estadio del Inter Miami, el compromiso arrancará a las 6:00 según la información de los organizadores.

Entre los nombres más destacados por parte de la Vinotinto aparecen Matías Lacava (Portugal), Dani Pereira (MLS) o Yerson Chacón (reciente campeón en el Futve).