¡Confirmado! Esta será la alineación de la Vinotinto Femenina contra Paraguay

La Vinotinto Femenina ha hecho oficial la alineación con la que buscará su primera victoria en la Liga de Naciones de la Conmebol, enfrentándose a Paraguay en la segunda jornada del torneo.

El seleccionador nacional, Ricardo Belli, ha decidido poner toda la carne en el asador y ha lanzado un once inicial altamente competitivo, con el objetivo claro de cerrar esta doble fecha FIFA con tres puntos vitales que le permitan escalar posiciones en la tabla del grupo y afianzarse en la lucha por la clasificación.

La apuesta de Ricardo Belli

Tras el empate 0-0 en el debut contra la selección absoluta de Chile, el estratega brasileño ha optado por mantener la base de su esquema, priorizando la solidez defensiva pero sin descuidar el poderío ofensivo. Belli no quiere sorpresas y confía en el talento de sus jugadoras más experimentadas para descifrar la defensa paraguaya.

Portería: Nayluisa Cáceres.

Defensa: Michelle Romero, Yenifer Giménez, Bárbara Martínez y Raiderlin Carrasco.

Mediocampo (Doble Pivote): Gabriela García y Dayana Rodríguez.

Volantes Ofensivas: Bárbara Olivieri, Ailing Herrera y Daniuska Rodríguez.

Delantera: Deyna Castellanos.

La Vinotinto Femenina salta al campo con la presión de obtener la victoria. Un triunfo hoy no solo significaría el primer golpe en la tabla de posiciones, sino que también inyectaría una dosis de confianza vital para el resto de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2027.