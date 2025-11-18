Empieza el segundo tiempo entre la Vinotinto y Canadá (En vivo)

Suscríbete a nuestros canales

La selección Vinotinto buscará cerrar la doble fecha de amistosos internacionales con dos resultados positivos y a continuación podrás estar al tanto de todas las novedades en el duelo de Venezuela ante Canadá.

Esta será la primera vez que estas dos oncenas se ven las caras desde la Copa América, donde los canadienses eliminaron a los criollos en la tanda de penales de los cuartos. De la alineación titular de hoy, los únicos nombres que estaban en la plantilla de aquel torneo eran: Telasco Segovia, Christian Casseres, Dani Pereira y Nahuel Ferraresi.

Primer tiempo:

En primera instancia ambas selecciones buscan adueñarse del balón y a su vez hacen un estudio de su rival.

Tras los primeros 15 minutos, se mantienen el score igualado.

Ismael Kone adelantó a la selección de Canadá al minuto 24.

La primera parte concluyó sin más anotaciones.

Segundo tiempo:

Resultado parcial: Venezuela 0-1 Canadá.