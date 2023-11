Bocha Batista envía este emotivo mensaje a la Sub 17 luego de caer ante Argentina

Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana absoluta, se mostró satisfecho por el desempeño mostrado por el cuadro juvenil en el Mundial de Indonesia 2023, donde la delegación sub-17 alcanzó los Octavos de Final, donde caerían ante Argentina.

"Inmenso el esfuerzo y todo lo que han logrado estos muchachos. Han conseguido clasificar por primera vez a Venezuela a una instancia de octavos de final de un mundial Sub 17, no es para menos y claro que no hay que conformarse", escribió Batista en su cuenta de Twitter.

"Hay que seguir mejorando, trabajando, e ir yendo por más. El proceso continúa, estamos formando personas en jugadores profesionales. Agradecer a todos los miembros del CT, staff y directivos de la FVF quienes contribuyen y se predisponen para poder concretar con nuestro objetivo de desarrollo con las juveniles", expresó el seleccionador.

Venezuela consiguió la clasificación a octavos de final tras vencer a Nueva Zelanda por 3-0 en el partido inaugural del Grupo F y posteriormente igualar 2-2 ante México. Su histórica participación se vio finalizada ante una argentina que supo aprovechar su condición de favorita y superar al conjunto dirigido por Ricardo Valiño, quien se despide de la sub 17 para centrarse ahora en el proceso formativo sub-23 y el preolímpico a disputarse en enero.

La clasificación de Venezuela a octavos de final es un hito histórico para el fútbol del país. Es la primera vez que la selección sub-17 logra llegar a esta instancia de un Mundial y demostró que con un buen trabajo se pueden cosechar furtos y grandes jugadores que se espera que en un futuro cercano tomen las riendas de la selección mayor.