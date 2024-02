La Vinotinto no estrenará su nueva camisa contra Italia (+Video)

Esta semana La Vinotinto se ha llevado la mayoría de los reflectores en Venezuela y todo después de la revelación de la nueva camisa que vestirá la selección para este año 2024 en los grandes escenarios como la Copa América y las eliminatorias mundialistas. Con esto en el tintero, parecía que la primera puesta en escena de la indumentaria sería durante el amistoso internacional de la absoluta contra la cuatro veces campeona del mundo, Italia, sin embargo, hay un hecho que adelantará ese estreno.

Justamente, el debut de la casaca nacional podría darse en los dos duelos internacionales de La Vinotinto, pero de la categoría sub 20, que anunció la Federación Venezolana de Fútbol, contra su par de Costa Rica, organizados en suelo tico y que están previstos días antes de los amistosos del equipo mayor de Venezuela ante la azurra y Guatemala.

Los cotejos sub 20 fueron informados para el 5 y 7 de marzo en la ciudad costarricense de San José, programados ambos careos para las 9:00 am (hora de Costa Rica) y las 11:00 am (horario venezolano), mientras que los enfrentamientos de la selección absoluta están fijados en el calendario en el mismo mes, pero los días 21 (Italia) y 24 (Guatemala).

Con este escenario, es más que probable que los juveniles sean los primeros en colgarse el honor de estrenar los nuevos diseños creados por la reconocida marca alemana, Adidas, para que los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista, posteriormente, sean quienes se alisten con el renovado uniforme.