Liga FUTVE: ¡Le dio con todo! Eduardo Saragó criticó duramente a este exjugador del Deportivo Táchira (+Video)

El Deportivo Táchira, actual campeón del fútbol venezolano, hará su debut en la temporada 2024 este domingo 4 de febrero, cuando reciba la visita de Estudiantes de Mérida en Pueblo Nuevo, en una edición más del Clásico Andino que servirá para cerrar la primera jornada del Torneo Apertura.

Los tachirenses tuvieron una pretemporada bastante movida, en la que varios jugadores de peso abandonaron la institución para darle paso a nuevos fichajes, que llegan con expectativas importantes de mantener al equipo en los primeros puestos de la tabla de posiciones y de hacer un papel histórico en la Copa Libertadores.

Sin embargo, las "novelas" no faltaron en este período de fichajes, y la que causó más polémica fue la del defensor José Luis Marrufo, quien terminó saliendo del equipo para unirse al Macará de Ecuador, luego de una disputa legal con el Deportivo Táchira, equipo con el que había renovado en agosto. Esta situación enfureció al director técnico del equipo, Eduardo Saragó, quien no se guardó nada al hablar del tema.

"Marrufo vino a hablar conmigo a finales de diciembre, dijo 'profe me quiero disculpar porque hice las cosas mal', yo le dije 'hiciste todo mal'. Si me hubiese dicho con tiempo que no quería seguir aquí, (Gonzalo) Mottes estaría en Táchira", expresó un enfadado Eduardo Saragó.

Sobre la última frase, el entrenador aurinegro explicó la manera en la que el tema Marrufo perjudicó la planificación deportiva del equipo. "Mottes no está porque al estar José Luis ya teníamos al central por izquierda y la reingeniería económica que muchos no entienden hace que Mottes no esté. Ahora no está ni uno ni el otro, eso me duele", afirmó.

Por otro lado, Saragó también afirma que no sabía nada del tema. "Yo me enteré de todo por redes sociales, por lo que declaraba un gerente de otro equipo. Ni se despidió de mí", sentenció el técnico.