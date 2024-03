Liga Futve: Esto dice Nicolás "Miku" Fedor en las pantallas de Meridiano TV

El experimentado delantero venezolano, Nicolas “Miku” Fedor desde que aterrizó en el fútbol venezolano por primera vez en su carrera no ha dejado de mostrar su mejor versión goleadora, puesto que hasta los momentos es pieza clave en el andar de la Academia Puerto Cabello y estuvo en exclusiva para Meridiano TV con el programa Tercer Tiempo.

Fedor en el programa conducido por la periodista, Marie Ferro comentó toda su emoción de estar por primera vez en la Liga Futve la cual considera que es muy competitiva a diferencia muchas opiniones que argumentan lo contrario. Como también expuso lo que sea lograr en el equipo académico.

“Es un momento muy lindo, era lo que me faltaba por vivir en mi carrera profesional (jugar en Venezuela), la Liga FUTVE no es tan sencilla como la gente piensa, hay jugadores muy buenos técnicamente, me he sorprendido para bien. El objetivo en el torneo local es salir campeón y poder disputar la Fase de Grupos de la Copa Libertadores”, fueron sus palabras.

Además, dejó claro que Noel “Chita” Sanvicente es uno de los entrenadores más ganadores y que así lo hace ver en cada juego y en cada entrenamiento, gracias a esto actualmente son los líderes de la tabla de clasificación en el Futve.

“Me he encontrado con un técnico ganador y con mentalidad ganadora”, continuó.

Con respecto al tema del Caracas FC no dudo en volver a tocar la polémica de que ni siquiera lo tomaron en cuenta para jugar en su organización, siendo este un deseo del propio Miku y que con su trayectoria parecía ser un buen refuerzo para los avileños.

“Mis declaraciones fue para mostrar la realidad y que nadie saque de contexto lo que pasó, no guardo ningún tipo de rencor. Yo soy hincha del Caracas FC, pedí disculpas luego del gol por respeto profesional y a la hinchada”, enfatizó el Fedor que lleva tres goles, dos asistencias en 11 partidos en la competición doméstica de Venezuela.