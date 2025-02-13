Estadio José Antonio Anzoátegui cambió de nombre después de hacer convenio con el Monumental Simón Bolívar

Suscríbete a nuestros canales

Una de las noticias positivas que tuvo el fútbol venezolano fue la remodelación del Estadio Olímpico José Antonio Anzoátegui, un recinto que fue sede de la Copa América 2007 y que albergó partidos de La Vinotinto en las Eliminatorias del Mundial 2010 y 2014.

Ahora, dentro de este marco se dio otro anuncio importante, luego de que este 13 de febrero se comunicara que pasará a llamarse Estadio Monumental de Puerto La Cruz José Antonio Anzoátegui, luego de firmar un convenio con el Estadio Monumental de Caracas.

"La Junta Directiva del Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar anuncia que llevará la dirección del Estadio Olímpico General José Antonio Anzoátegui, ubicado en Puerto La Cruz, un escenario importante para nuestro balompié. El recinto cambiará su nombre y se llamará Estadio Monumental de Puerto La Cruz José Antonio Anzoátegui, ya que contará con el sello de trabajo, logística, mercadeo y promoción del estadio de beisbol más moderno del país", dice el comunicado oficial.

Anzoátegui volvió a los primeros planos del balompié nacional

Esto quiere decir que dichas instalaciones servirán también para la realización de otras actividades no relacionadas al deporte, como pueden ser concierto, lo cual ha sucedido con el Monumental Simón Bolívar, inaugurado a principios de 2023 para la Serie del Caribe.

En cuanto al Estadio José Antonio Anzoátegui, ha tenido un repunto, pues será sede de la jornada final del Sudamericano Sub20, además de que es la casa del Anzoátegui FC, club de la Primera División.