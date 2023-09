Xavi confirma una información esperada por muchos barcelonistas

El FC Barcelona se mantiene como uno de los pocos equipos invictos en lo que va de temporada en el fútbol europeo, el equipo dirigido por Xavi Hernández mejora con cada semana que pasa, algo que quedó claro con sus sus más recientes goleadas en Liga y Champions; los culés marcaron un total de 10 goles y no permitieron ninguno en sus dos últimos compromisos.

Xavi compareció en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Celta de Vigo y en ella habló sobre varios temas de importancia, sobre todo que tienen que ver con su futuro. El entrenador de los azulgrana también se muestra contento por el actual momento de su plantilla.

Sobre su corta trayectoria como estratega culé y una posible estadía de 15 años, Xavi reflexiona: "Hay momentos que no lo he pasado bien, y en otros he disfrutado. Es una montaña rusa de sensaciones. Ojalá esté muchos años. Me siento apoyado y muy feliz. Pero 15 es una tarea muy difícil".

El excapitán azulgrana esta orgulloso por la mejoría del equipo: "Es un proceso de formación y construcción, pero estamos haciendo trabajo excelente. Esta es la temporada de la consolidación, de juego y resultados. Me siento apoyado, sobre todo cuando el curso pasado fue mal. Estamos en un buen momento, pero no podemos dejar de trabajar".

"Mi firma (renovación) es un gran plan para este fin de semana de puente y de las fiestas de la Mercè. Si hay algo que anunciar, se hará". Xavi explica que su renovación ya es un hecho y solo falta el comunicado oficial por parte del club, cuando considere oportuno.