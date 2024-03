Vea el curioso oficio de este exjugador de Boca Juniors

Distintas promesas han surgido del seno de Boca Juniors a lo largo de la historia. Así han sido los casos de jugadores como Valentín Barco, reciente fichaje del Brighton and Hove Albion de la Premier League, o Kevin Zenón, uno de los jugadores a destacar en la presente campaña de la Liga Argentina.

Por otro lado, se encuentra Ricardo 'Tito' Noir, quien surgió de las inferiores del cuadro xeneize en el año 2008, disputando un total de tres temporadas junto a figuras como Juan Román Riquelme y Martín Palermo.

Lastimosamente, su carrera no prosperó de la mejor manera, ya que partiría a Barcelona de Guayaquil en 2010 como cedido para luego recalar en distintos clubes de Argentina, Chile y Uruguay, siendo este último país su actual paradero.

El nacido en Entre Ríos se encuentra jugando en la tercera categoría de la Liga Uruguaya con Paysandu FC. Sin embargo, el fútbol no es su prioridad en la nación charrúa, ya que ha optado por el oficio de la peluquería.

"Decidí aislarme del mundo del fútbol. Me acordé de que de chico me gustaba cortar el pelo y me puse a hacer el curso", manifiesta el atacante, quien ha abierto una peluquería en su casa en Uruguay para así cumplir su sueño.