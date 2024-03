Sudamericano Sub-17: Así será la próxima fecha del Torneo Femenino (+Previa)

Se acerca el final del Torneo Sudamericano Sub-17 Femenino y las cuatro selecciones que consiguieron clasificar al cuadrangular final (Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador), quieren terminar en lo más alto del grupo para asegurar su pase a la próxima Copa del Mundo.

Ahora bien, el primer partido de la siguiente fecha programada para el jueves 28 de marzo será el clásico entre la Selección de Brasil contra Colombia a las 5:00 PM (hora de Venezuela), en un partido donde, por un lado, la "Canarinha" buscará repetir el gran resultado que obtuvieron en el juego anterior ante Ecuador (cuatro goles a cero) y así, mantenerse en el primer puesto de la tabla.

Mientras que, Colombia viene de empatar a cero contra Paraguay, un partido con muy pocas ocasiones claras de gol, algo que intentará mejorar en el compromiso ante Brasil, el cual podría definir su participación en el Mundial. No obstante, es importante recalcar que Brasil acumula seis partidos de fase final de la CONMEBOL Sub-17 logrando triunfos, "igualando su secuencia más larga en esta parte del torneo entre 2008 y 2016".

Por otro lado, el otro encuentro de la jornada será entre Ecuador y Paraguay a las 7:30 PM (hora de Venezuela), ambos están obligados a ganar tras no poder obtener los tres puntos en la primera fecha de la ronda definitoria. En lo que va del campeonato, "La Albirroja" aún no conoce la derrota, consiguiendo tres victorias y dos empates, por lo que, para Ecuador no será nada fácil llevarse el juego, incluso en el último juego entre ambos por la fase de grupos, el marcador terminó en empate a dos.

Cabe destacar, que esta competición ofrece tres boletos para la cita mundialista disputada en República Dominicana, situación que le abre la oportunidad a cualquiera de las cuatro selecciones de ganarse un puesto en la Copa del Mundo.