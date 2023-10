¡Sin sorpresas! La Copa del Mundo del 2034 ya tendría sede decidida (+Detalles)

Este martes 31 de octubre es el último día que tienen los países de la confederación de Asia y Oceanía para presentar su candidatura para albergar la Copa del Mundo de 2034. Arabia Saudí y Australia eran las únicas naciones que habían presentado un proyecto para ser los anfitriones de la edición 2034, luego que la FIFA hiciera oficial que España, Marruecos y Portugal iban a albergar la Copa Mundial del 2030.

No obstante, la Asociación Australiana de Fútbol anunció este martes de forma oficial que no presentará su candidatura para organizar el Mundial 2034. "Hemos analizado la posibilidad de presentar una candidatura para albergar la Copa del Mundo y, tras tener en cuenta todos los factores, hemos llegado a la conclusión de no hacerlo para 2034", señala en un comunicado la Federación Australiana de Fútbol.

Finalmente, el mismo organismo añade que mantiene su "compromiso de contribuir positivamente al crecimiento y éxito del fútbol en todos los niveles, incluso a nivel local, como parte de la AFC y a nivel mundial como parte de la FIFA".

Arabia Saudí como único candidato

Dado que la fase final del Mundial 2025 se va a llevar a cabo en Estados Unidos, México y Canadá; mientras que Portugal, España y Marruecos serán los países encargados de albergar la mayoría de los encuentros de la edición de la Copa del Mundo 2030, la FIFA solo podrá considerar candidaturas de la Confederación Asiática de Fútbol y la Confederación de Fútbol de Oceanía para la fase final de 2034.

Arabia Saudí anunció su interés en albergar el torneo de 2034 pocas horas después de que la FIFA describiera el proceso. El 4 de octubre, Arabia Saudí anunció su intención de presentar su candidatura para la prestigiosa Copa Mundial de la FIFA 2034.

El ministro de Deportes del país, el príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, dijo en un comunicado: "Organizar una Copa Mundial de la FIFA en 2034 nos ayudaría a lograr nuestro sueño de convertirnos en una nación líder en el deporte mundial y marcaría un hito significativo en la transformación del país. Como hogar emergente y acogedor para todos los deportes, creemos que albergar una Copa Mundial de la FIFA es el siguiente paso natural en nuestro viaje futbolístico".

El secretario general de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, Ibrahim Alkassim, añadió: "Ganar la candidatura es nuestro partido más importante, y pondremos todos nuestros esfuerzos para intentar ganarla y organizar con éxito la Copa del Mundo en Arabia Saudi”.