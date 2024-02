Rómulo Otero brilla con Santos y se gana el cariño del grande brasileño

El venezolano Rómulo Otero pasa por un buen momento en el inicio de temporada en el fútbol de Brasil. El criollo llegó a las filas de un Santos en el que ya estaba el también Vinotinto, Tomás Rincón. "El Escorpión" llegó para ser importante en el objetivo de regresar al equipo a la máxima categoría del futbol amazónico.

Otero llegó al Santos tras romper su lazo contractual con el Aucas de Ecuador, al club al que llegó durante la exitosa etapa de Cesar Farias pero en el que finalmente perdió protagonismo y por ende tuvo que buscar un nuevo destino. El media punta llegó al conjunto Paulista para ocupar el lugar que dejó el también venezolano Yeferson Soteldo.

En 8 partidos con el Peixe, Rómulo suma cifras interesantes pese a no tener un lugar como titular indiscutible en la alineación del técnico Fábio Carille; En los ocho compromisos con la elástica del Santos Otero registra dos goles y dos asistencias, todos en el campeonato Paulista, en el que ha enfrentado equipos como Palmeiras, Sao Paulo o Botafogo.

Todo indica que más temprano que tarde el ex Caracas FC se terminará quedando con un lugar como uno de los titulares en el ataque del Santos, el club no se podría permitir dejar en el banco a un jugador que en apenas 415' minutos de acción es capaz de sumar 4 contribuciones de gol. Para Otero será importante sumar muchos minutos y posteriormente subir con Santos a primera división, ya que de no hacerlo perderá cada vez más protagonismo en la Vinotinto.