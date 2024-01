Preolímpico: Ricardo Valiño reacciona al empate de Venezuela en la primera jornada (+Video)

El inicio de Venezuela no fue el esperado, sobre todo por las circunstancias en las que la Vinotinto terminó empatando con la selección de Bolivia. Ricardo Valiño, entrenador de la selección criolla, atendió a los medios tras el pitazo final y asumió que los suyos fallaron a la hora de conservar la victoria.

Valiño entiende que la Vinotinto tenía opciones de comenzar el campeonato de mejor manera, esto tomando en cuenta que los locales llegaron a tomar ventaja de 3-1, pero Venezuela cedió el balón en gran parte del segundo tiempo y eso le dió posibilidades a los visitantes.

"No nos han sorprendido, sabíamos a que nos enfrentábamos, pero creo que así y todo nosotros teníamos que hacer un partido distinto para poder quedarnos con el triunfo". Ricardo pone valor a lo que hizo el rival pero señala que Venezuela también dejó de hacer cosas y por ende el resultado.

"Fuimos por el cuarto gol y cometimos errores defensivos que estando en ventaja no podemos cometer para poder cerrar el partido". Con respecto a lo que viene y los próximos rivales, el DT considera que toca trabajar: "Lo primero es hacer una buena autocritica de los errores que cometimos, nos toca tratar de corregir a partir de mañana, mejorar el volumen de juego... El equipo generó en ataque, pero no nos sirve convertir tres y generar en bloque ofensivo si no tenemos un equilibrio defensivo".