Por esta razón Jefferson Savarino no fichó por el Olympique de Lyon (+video)

Jefferson Savarino devolvió el favor a la hinchada del Botafogo, que lo homenajeó durante el fin de semana. El venezolano convirtió el único tanto del partido para darle la victoria al Fogão (1-0) sobre el RB Bragantino en los octavos de final de la Copa de Brasil.

El mediocampista se le escapó a los defensores rivales y definió como un verdadero "9" para sellar la clasificación de los blanquinegros a los cuartos de final de la competición. El Bota terminó venciendo 3-0 en el global para seguir avanzando en el certamen local.

Después de sobresalir como el MVP del compromiso, Savarino habló sobre los rumores que lo vinculaban con el Olympique de Lyon. El marabino habría sido vendido por 7,6 millones de euros en marzo de 2025, pero el criollo decidió permanecer con el club brasileño, donde se ha mantenido brillando y es catalogado como una de las figuras más importantes de la franquicia.

Jefferson Savarino aclara las dudas

Savarino tuvo la oportunidad de aterrizar en Europa con el Lyon, pero el jugador optó por quedarse en Botafogo, demostrando su compromiso con el proyecto del club brasileño. El atacante valoró la confianza que la institución le ha brindado y el papel protagónico que desempeña en el equipo.

Desde comienzos de año he tenido propuestas para salir. Tuve la oportunidad de ir al Lyon, pero tomé la decisión de quedarme en Botafogo", declaró el marabino después de la victoria frente a Bragantino.

La figura de la selección de Venezuela dijo que rechazó varios ofertas, incluyendo la propuesta de mudarse a Francia. El mediocampista tomó la decisión junto a su familia de renovar con los brasileños y mantenerse en el fútbol sudamericano.