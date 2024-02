¿Nuevo destino? Xabi Alonso se reúne con este club

Sí hay un equipo que se ha encargado de sorprender con la grandiosa temporada que están viviendo, ese es el Bayer Leverkusen, único club invicto en las grandes Ligas europeas, pero la mala noticia es que si técnico está muy cerca de conseguir un contrato, para la próxima Campaña con un nuevo club.

El español Xabi Alonso le dio un potencial a este equipo que no se le conocía y acumulan un total de 30 encuentros sin ser doblegados, en todas las competiciones. No obstante, el exjugador no renovará con ellos y aunque se estimaba que podría ir al Real Madrid, este se reunió con otra oncena.

Sí hay un conjunto al cual Alonso le tiene bastante cariño, aparte de los merengues, es el Liverpool y ante la no renovación de Jürgen Klopp, el medio Football Talk aseguró que Xabi se reunió este miércoles con la directiva de los Reds.

El mismo medio añadió que ante las buenas sensaciones, habrá una próxima conversación entre el español y el club inglés la próxima semana, por ende hay una gran posibilidad de que Xabi Alonso asuma las riendas del Liverpool en la siguiente zafra.

El exmediocampista jugó en este club de la Premier desde el 2004 hasta 2009, con quienes ganó una Fa Cup, una Community Shield, una Supercopa de Europa y el título más importante, una UEFA Champions League (2005).