¡No va más! Toni Kroos anuncia su retiro del fútbol

Toni Kroos ha comunicado al Real Madrid y a sus aficionados, a través de su podcast que deja el Real Madrid y se retira del fútbol. El internacional alemán pondrá fin a su exitosa carrera al final de la temporada, cuando termine su participación en la Eurocopa.

El medio centro alemán han sido parte fundamental del Real Madrid desde su llegada. En la presente temporada ha participado en 46 encuentros en un total de cuatro competiciones, ha anotado un gol y ha repartido ocho asistencias.

A Kroos aun le quedan dos juegos con el conjunto merengue. El sábado cuando los dirigidos por Ancelotti reciban al Real Betis por la última jornada de LaLiga y el próximo primero de junio cuando saltará al terreno de Wembley en búsqueda de su sexta Champions y quinta vistiendo el uniforme blanco.

Carta de Toni Kroos al madridismo

"17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin. ¡Nunca olvidaré esta década tan apasionante y exitosa!

Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al Club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último. Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente solo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!"