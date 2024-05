¡Barco parado no gana flete! A esto se dedicará Dani Alves tras salir de prisión

Dani Alves tomó la decisión de afrontar nuevos retos profesionales luego de haber sido liberado de la prisión provisional que cumplió por espacio de poco más de un año para pagar la condena por agresión sexual.

El ex lateral del Fútbol Club Barcelona quedó en esta condición de libertad provisional luego de cancelar una fianza de un millón de euros que le impuso la Audiencia Provincial de Barcelona, tras ello ha puesto en marcha una nueva vida que lo mantiene ligado a nuevos negocios.

Para el el brasileño, quedarse de brazos cruzado no es una opción por lo cual constituyó una nueva empresa que se dedique a la representación y manejo de talentos en el fútbol y atletas de otras índole la cual lleva por nombre OQP Sport & Management y la cual fue registrada en el Registro Mercantil de España el pasado mes de abril.

Dicha empresa fue establecida con un capital de inicial de aproximadamente un total de $32.600 dólares, además contará con una sede oficial y principal en Barcelona y será el propio Alves es el administrador y hasta el momento el socio único de la compañía.

Según indica ON Economía, la compañía se enfocará en la gestión de los derechos de imagen y todo lo relacionado con el asesoramiento y representación legal de atletas

Viejo conocido en los negocios

No es la primera vez que ex futbolista de la selección canarinha incursiona en el mundo de los negocios pues anteriormente fungió como socio de una agencia de representación llamada Flashforward, que tuvo junto a su ex esposa, Dinorah Santana, madre de sus dos hijos, a su vez estuvo ligado a la compañía Cedro Esport, la cual también gestionaba de derechos de imagen.

Incluso Alves ha tenido participación en varios negocios como la industria inmobiliaria con la empresa llamada Bahia Ilheus, y ha estado relacionado a proyectos de la restauración y la moda.